آغاز فعالیت دبیرخانه کنفدراسیون فوتبال آسیا در تهران از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ شنبه آینده در ورزشگاه آزادی میزبان تیم کاشیما آنتلرز است.

* پرسپولیس در دبی

تیم فوتبال پرسپولیس بعد از اتمام بازی رفت، شب گذشته از ژاپن عازم دبی شد. کاروان اول پرسپولیس که شامل بازیکنان اصلی است، بامداد امروز وارد دبی شد تا با نظر برانکو ایوانکوویچ، اردوی چند روزه ای در امارات برگزار شود.

* بازگشت گرشاسبی و هیات مدیره به تهران

با حضور تیم پرسپولیس در امارات، حمیدرضا گرشاسبی و دیگر اعضای هیات مدیره باشگاه صبح امروز به تهران بازگشتند تا امور مربوط به بازی برگشت را رتق و فتق کنند. باتوجه به حجم بالای میهمانان برای بازی برگشت در تهران، باشگاه پرسپولیس روزهای شلوغی را پیش رو دارد.

* آغاز فعالیت دبیرخانه AFC از سه شنبه

برای این دبیرخانه، دو دفتر کار در هتل محل نمایندگان و ناظران و مسئولان کنفدراسیون و ورزشگاه آزادی تدارک دیده شده است. همچنین با توجه به خواست AFC از سوی باشگاه، یک سالن کنفرانس در هتل تدارک دیده شده است که به عنوان اتاق جلسات و هماهنگی استفاده می‌شود.

* ۱۱ عضو AFC امروز به ایران می آیند

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، پاول لوزانوف و شین مانگیل دو نفر از مسئولان برجسته کنفدراسیون فوتبال آسیا و برگزاری مسابقه، امروز دوشنبه همراه با ۹ نفر دیگر از عوامل برگزاری مسابقه، وارد تهران خواهند شد و بعد از استقرار در هتل اسپیناس پلاس، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون طبق برنامه قرار است ساعت ۱۶:۰۵ دقیقه وارد تهران شود که طبق اعلام صورت گرفته، این پرواز احتمالا با تاخیر در فرودگاه امام (ره) به زمین می‌نشیند.