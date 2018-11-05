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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران؛

تعهد صادرکنندگان در بازارهای جهانی خدشه دار شد

تعهد صادرکنندگان در بازارهای جهانی خدشه دار شد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه با بخشنامه های صادراتی ماههای اخیر، تعهد صادرکنندگان خدشه دار شده است، گفت: صادرکنندگان شناسنامه دار با وضعیت کنونی از میدان به در شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی با اشاره به ثبات قوانین و مقررات، رشد اقتصادی و روابط مناسب با دنیا در سال گذشته، گفت: این عوامل به رشد صادرات انجامیده است؛ ضمن اینکه در این شرایط نیز  صندوق ضمانت صادرات نقش آفرینی کرده است. 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران خواستار صدور ضمانت نامه ورود موقت شد و افزود: علیرغم تلاش صادرکنندگان و صندوق ضمانت صادرات، گمرک هنوز متقاعد نشده است این ضمانت نامه را بپذیرد.

وی افزود: بحث ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات همچنان خواسته صادرکنندگان است و می تواند کوتاه کردن مسیر را برای صادرکنندگان هموار کند؛ البته این ادغام باید با رعایت اصول مهم صورت گیرد.

لاهوتی با بیان اینکه اگر بخواهیم از صادرکنندگان حمایت کنیم باید اصلاح سیاست های شش ماهه گذشته را در دستور کار قرار دهیم، گفت: انفجار نرخ ارز منجر به این شد که صادرات ١٣.٥درصد رشد یابد ضمن اینکه بازار چین نیز که یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران بود، جای خود را به عزاق داده است؛ این نشانگر مشکل در شرایط صادراتی کشور است.

وی گفت: صدور مکرر بخشنامه ها برای صادرات توانسته به برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی لطمه بزند ضمن اینکه ممنوعیت صادرات نیز سبب شده تا تعهد صادرکنندگان در بازارهای هدف خدشه دار شود؛ این در حالی است که صادرکننده برای دستیابی و سهم خواهی در بازار هزینه کرده که اگر بازار از دست برود، شرایط سخت خواهد بود.

لاهوتی با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: امروز روش تعهدنامه های ارزی و قیمت پایه غیرمنطقی عملا فضا را به افرادی می دهد که در این حوزه خبره نیستند؛ لذا باید اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه باید پذیرفت امروز ارز نیمایی اگر در اختیار واردکننده ای قرار می گیرد؛ اما کالای او با این نرخ ار به دست مصرف کننده نمی دهد؛ پس به جای پنج نرخ امروز، باید حداقل دو نرخ را بپذیریم چرا که در غیر این صورت در شرایط تحریم که صادرات نفت کاهش یافته نباید روزنه ارز آوری صادرات را هم بست.

کد مطلب 4450496

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