عراق بهترین سوژه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دی ولت آلمان با بیان این مطلب درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا نوشت : در حالی که کاندیداهای دموکرات انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا به ویژه"هیلاری کلینتون" عراق را دستاویزی برای شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده اند؛ جمهوریخواهان سعی دارند رنگ و بوی معضلات حاکم در عراق را کمی کمرنگ تر کنند .

دی ولت افزود : آمریکا تا انتخابات آتی ریاست جمهوری روزهای پر تنشی را پیش رو دارد که اقدامات این کشور در بخش سیاست خارجی آن را تشدید می کند.

آمریکا درحال حاضر در عراق و افغانستان گرفتار شده است؛ به گونه ای که حتی نتوانسته بخش کوچکی از مشکلات آن را مرتفع کند .

بر اساس این گزارش،"هیلاری کلینتون" همسر رئیس جمهوری سابق آمریکا و کاندیدای دموکراتها برای انتخابات آتی که گفته

می شود بیشترین شانس پیروزی را دارد؛ در یکی از سخنان تبلیغاتی خود اظهار داشت : اگر من رئیس جمهوری آمریکا بودم؛ هیچ گاه جنگ عراق روی نمی داد .

دموکراتهای آمریکا سععی دارند تا برای انتخابات 2008 این کشور، طرح امنیتی را برای آمریکا ارائه دهند که به واسطه آن بتوانند پیروزی آتی را از آن خود کنند .

دی ولت همچنین نوشت : بوش هنگامی که خود را در ورطه عراق گرفتار می داند؛ هرگز به گزینه نظامی علیه ایران نمی اندیشد.