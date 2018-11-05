نمایندگان از پاسخ های وزیر امور خارجه به سه سؤال قانع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سه فقره سؤال۶ نماینده از وزیر امور خارجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سه سؤال به صورت جداگانه به رأی نمایندگان گذاشته شد.

بر این اساس نمایندگان از پاسخ های وزیر امور خارجه به سؤال عملکرد این وزارتخانه در ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور قانع شدند.

نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس از پاسخ های وزیر در این خصوص قانع شدند.

وکلای ملت همچنین از پاسخ های ظریف در خصوص توافق محرمانه با غرب پس از اجرایی شدن برجام نیز قانع شدند.

وکلای ملت با ۱۱۲ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر در این خصوص قانع شده اند.

در پایان نیز سؤال نمایندگان پیرامون انتقاد از عدم گزارش پیرامون شکست برجام به رأی نمایندگان گذاشته شد. نمایندگان از پاسخ های وزیر امور خارجه در این خصوص نیز قانع شدند.

وکلای ملت با ۱۱۹ رأی موافق، ۵۸رأی مخالف و ۸رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس از پاسخ های وزیر امور خارجه قانع شدند.