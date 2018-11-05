به گزارش خبرنگار مهر، عباس بشی صبح دوشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری و بافت فرسوده شهرستان کنگان اظهار داشت: احیا و نوسازی بافت فرسوده شهری شرایط زندگی اجتماعی مردم را بهبود میبخشد.
وی افزود: حاشیه نشینی و بافت فرسوده شهری باید مورد توجه مسئولان شهرستان قرار گیرد و مسائل اجتماعی و فرهنگی برای نوسازی و بهسازی توسط دستگاه ها مد نظر قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان کنگان اضافه کرد: شوراها و شهرداری ها باید در تعیین تعرفهها، مشوقهای هدفمند را برای انجام ساخت و سازها و پروژههای که در راستای بازآفرینی است در نظر بگیرند.
در پایان سایر اعضای حاضر نظرات خود را بیان و برای رفع مشکلات تصمیماتی اتخاذ شد.
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