به گزارش خبرنگار مهر، عباس بشی صبح دوشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری و بافت فرسوده شهرستان کنگان اظهار داشت: احیا و نوسازی بافت فرسوده شهری شرایط زندگی اجتماعی مردم را بهبود می‌بخشد.

وی افزود: حاشیه نشینی و بافت فرسوده شهری باید مورد توجه مسئولان شهرستان قرار گیرد و مسائل اجتماعی و فرهنگی برای نوسازی و بهسازی توسط دستگاه ها مد نظر قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان کنگان اضافه کرد: شوراها و شهرداری ها باید در تعیین تعرفه‌ها، مشوق‌های هدفمند را برای انجام ساخت و سازها و پروژه‌های که در راستای بازآفرینی است در نظر بگیرند.

در پایان سایر اعضای حاضر نظرات خود را بیان و برای رفع مشکلات تصمیماتی اتخاذ شد.