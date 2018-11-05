کتابخانه های برتر کشور معرفی می شوند/ کتابخانه کانون فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام برنامههای هفته کتاب و بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۴ آبان ماه با حضور مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانهها وهادی ناصری مدیرروابط عمومیاین نهاد در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانههای عمومیکشور برگزار شد.
رمضانی در ابتدای این نشست ضمن مرور فعالیتهای چند ماه گذشته نهاد کتابخانهها و اشاره به مدرسه جهادی خواندن گفت: یکی از برنامههای اخیر ما اولویت دادن به شهرهای در معرض آسیبهای اجتماعی است. رهبر انقلاب در مورد کار جهادی فرمودند که کار جهادی این نیست که مسئولان موازی کاری کنند بلکه هر مسئولی در هر نقطه ای که هست باید وظایف خود را انجام دهد. به این ترتیب نهاد کتابخانهها، شهرهای در معرض آسیبهای اجتماعی کشور را در اولویت قرار داد و تا به حال با حمایت وزارت ارشاد ۶ سفر در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به طرح افتتاح کتابخانههای مرکزی استانها گفت: تابستان امسال کتابخانه مرکزی بجنورد در خراسان شمالی افتتاح شد و گزارشها نشان میدهد که پس از افتتاح، تاثیرگذاری داشته است. در ادامه این روند، افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد را در دهه فجر خواهیم داشت و یک افتتاح دیگر هم درباره کتابخانههای مرکزی داریم که خبرش متعاقباً توسط دبیرکل نهاد کتابخانهها اعلام خواهد شد. این کار با اولویت دنبال میشود و اگر حمایتها به موقع باشد، ۴ کتابخانه مرکزی در نوبت افتتاح قرار دارند.
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانهها در ادامه با اشاره به برنامههای این نهاد برای هفته کتاب گفت: ما این کار را با کمیتعجیل آغاز کردیم و هفته کتابمان توام با راهپیمایی اربعین شد که به این مناسبت ۴ عنوان کتاب به همه کتابخانههای کشور اعم از مشارکتی و نهادی یعنی ۳۵۰۰ باب ارسال شدند که موضوعشان اربعین و امام حسین (ع) بود. در هفته کتاب امسال تجدید بیعت با امام راحل را خواهیم داشت که روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه انجام میشود و در واقع هفته کتاب را با این برنامه آغاز میکنیم. این برنامه امسال با همراهی ستاد هفته کتاب انجام میشود.
رمضانی در ادامه به مشارکت در طرح «کاشان به عنوان پایتخت کتاب ایران» و همچنین طرح «یک ماه با کتاب» اشاره کرد و گفت: در هفته کتاب از سند اخلاقی حرفه ای کتابداران هم رونمایی خواهیم داشت. به علاوه ارسال یک کتاب ویژه به کتابخانهها با عنوان «رمانتیک» با هدف معرفی رمانهای مناسب به نوجوانان را خواهیم داشت. همزمان با آن، ارسال بسته جدید اسباب بازی را به کتابخانهها خواهیم داشت که این برنامه با اولویت مناطق محروم انجام میشود. انتشار فراخوان فاز دوم آموزش قصه گویی در نهاد که فاز اول آن به پایان رسیده هم در هفته کتاب خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از کتابداران گفت: روز کتاب و کتابدار برای خانواده نهاد کتابخانهها روز مهمیاست که بر اساس برنامه ریزیها، برگزیدگان نهاد در این روز معرفی و تقدیر میشوند. این انتخاب برگزیدهها فرآیند مفصل و پیچیده ای داشت که همکاران ما را به مدت یک سال درگیر کرده بود. در روز مورد نظر پیشکسوتان کتابدار و کتابداران درگذشته مورد تقدیر قرار میگیرند. همچنین کتابخانههای برتر را برای اولین بار معرفی میکنیم که همه کارکنان این کتابخانهها حائز تقدیر خواهند شد. این برنامه شامل کتابخانههای نهادی و مشارکتی خواهد بود. به علاوه قطعاتی از آلبوم موسیقی که توسط نهاد برای کودکان و نوجوانان تولید میشود در هفته کتاب منتشر خواهد شد. فراخوان جشنواره «هدهد سفید» هم در هفته کتاب منتشر میشود که فاز اول آن برای نوجوانان و فاز دوم آن مربوط به کتابهای بزرگسالان است. کتاب برتر اعضای کتابخانهها طی فرآیند این جشنواره انتخاب و معرفی میشود.
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانهها ادامه داد: نشست آینده نگاری کتابخانههای کشور و یک رونمایی از کتاب در قالب نشست تخصصی، افتتاحیه نشست کتابخوان دانشگاه و حوزه با همکاری کانون اندیشه جوان، جلسه سیاست خواندن و آغاز به کار جشنواره خاطره نویسی کتابداران و اعضای کتابخانهها که فراخوانش منتشر میشود و امسال دومین دوره اش را خواهیم داشت از دیگر اتفاقات ملی هفته کتاب هستند که توسط نهاد کتابخانهها انجام میشود.
رمضانی گفت: در زمینه برنامههای استانی هفته کتاب همه استانها برنامه و گرامیداشت خواهند داشت که از روز ۲۰ تا ۳۰ آبان ماه برگزار میشود. ما روز ۲۴ آبان ماه در استانها برنامه ای نداریم. برنامه کتابخانههای استانی در هفته کتاب از روز ۲۰ آبان ماه با استان گیلان شروع شده و روز ۳۰ آبان با ۶ استان تمام میشود. در کنار این برنامههای مجموعه برنامههای ترویجی و فرهنگی هم در کتابخانهها برگزار خواهد شد. در مجموع ۱۶۴۱۷ برنامه در استانها، شهرستانها و روستاها برگزار میشود که بر اساس میانگین توزیع، در استانهای همدان، مازندران، کرمان و قزوین روزانه ۱۰ برنامه برگزار خواهد شد. عددهایی که در این نشست بیان میشوند قابل احصاء هستند. در زمینه افتتاح کتابخانهها در شهرها و روستاهای مختلف ۱۳ افتتاح قطعی داریم و ۱۲ کتابخانه هم در معرض افتتاح. همچنین ۳ جابجایی کتابخانه داریم که از مکان نامناسب به جایگاه مناسب منتقل میشوند و جزو آمار کتابخانههای تاسیسی و افتتاحی نیستند. به علاوه یک مورد توسعه و بهره برداری و دو باب بازگشایی هم داریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در روز ۲۴ آبان ماه عضویت رایگان کتابخانهها را در سراسر کشور خواهیم داشت و تاکید میکنم که عضویت در کتابخانههای نهاد سراسری است. یعنی اگر شما در کتابخانه یک روستا عضو بشوید میتوانید از کتابخانههای دیگر نهاد هم استفاده کنید. به علاوه عضویت خانوادگی هم با پله کان کاهش روبرو خواهد شد و حق عضویت کمتری از مخاطب دریافت میشود. این هم از جمله نکاتی است که کمتر به آن پرداخت شده است. ما معتقدیم امروز در دنیا عملکرد کتابخانه از یک مکان آرام و بی صدا به مکانی تاثیرگذار تغییر کرده است و تلاش داریم کتابخانهها را به کانون فرهنگی هر منطقه تبدیل کنیم. هسته مرکزی این مسئله هم کتاب است.
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانهها در بخش دیگری از اعلام آمارها گفت: از مجموع ۱۶۴۱۷ برنامه استانی، ۱۳۶۸ مسابقه کتابخوانی در کتابخانهها، ۳۹۰۴ نشست کتابخوان، ۲۱۸ برنامه رونمایی کتاب، ۱۷۶۰ نشست مدرسه ای و ۳۹۰ جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار خواهد شد. همچنین مجموعه انیمیشن «آقا و خانم کتابدار» که توسط نهاد تولید شده است از تلویزیون پخش خواهد شد. در این مجموعه به خود کتابخانه که عنصر مغفول و مظلوم چرخه فرهنگی کشور است پرداخته شده و کاراکترهای این مجموعه هم در برنامه روز کتاب و کتابدار در تالار وحدت رونمایی میشود. همچنین چند تیزر با موضوع دلایل کتاب نخوانی در کنار برنامههای دیگر در هفته کتاب از صدا و سیما پخش خواهد شد.
رمضانی در پایان سخنانش گفت: امسال برای اولین بار شورای سیاستگذاری هفته کتاب در سطح عالی در نهاد تشکیل شد که دبیرکل به عنوان رئیس، بنده به عنوان دبیر و دیگر دوستان نهاد حضوری جدی برای برنامه ریزی داشتیم.
پایان بخش این مراسم، رونمایی پوستر نهاد کتابخانهها برای هفته کتاب بود.
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