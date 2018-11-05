بیست و ششمین هفته کتاب فارس برگزار می شود/اعلام برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر ، ظهر دوشنبه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با گرامیداشت هفته کتاب گفت: کتابخوانی یکی از شاخصه های مهم توسعه متوازن فرهنگی است و بر همین اساس در اولویت سیاستگذاری های فرهنگی استان قرار دارد.

وی افزود: هرسال هفته کتاب با رویکرد ترویج کتاب و کتابخوانی در سراسر کشور برگزار می شود، لذا فارس باید با برنامه های متنوع گام های موثری در این زمینه بردارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان بر وحدت رویه را مورد تاکید قرار داد و افزود: با هم افزایی می توان کارهای فاخر در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی انجام داد.

وی در عین اعلام کرد: امسال برای کسب پایتختی کتاب باید برنامه های متنوعی داشته باشیم؛ شیراز و چندین شهر استان فارس امسال گام های بلندی در مسیر ترویج کتابخوانی برداشته اند و شهرهایی همچون شیراز، اوز، صدرا، آباده، جهرم، داراب، لار و لامرد برنامه ریزی های مهمی برای کسب عنوان پایتخت کتاب نیز انجام داده اند.

سهرابی عنوان کرد: علاوه براین بیش از ۶۰ روستا در این زمینه گام بر می دارند که با همکاری دفتر امور روستایی استانداری فارس، نهاد کتابخانه ها و فرهنگ و ارشاد این روستاها به فعالیت می پردازند.

وی از راه اندازی دبیرخانه هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب در استان فارس خبر داد و گفت:از ۱۹ آبان تا دوم آذرماه برنامه های هفته کتاب برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در ادامه به تشریح برنامه های این اداره کل پرداخت و گفت: در روز شنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۶ در تالار حافظ شیرازآیین بزرگداشت استاد منوچهر کیانی ناشر، پژوهشگر و نویسنده استان فارس برگزار و نشان مفاخر فارس به ایشان اهدا می شود.

سهرابی افزود: از چهارشنبه ۲۳ آبان ماه برنامه کتابخانه ای به وسعت شهر در سطح شهر اجرا می شود که این برنامه با همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز برگزار خواهد شد، همچنین پنج شنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۰ نمایشگاه عکس «حال خوش خواندن» افتتاح می شود؛ در این نمایشگاه طی فراخوان نمایشگاهی از آثار عکاسان شیراز با عنوان «حال خوش خواندن» و محوریت مطالعه کتاب و ترویج کتابخوانی برپا خواهد شد.

وی با اعلام اینکه ساعت ۱۵ این روز پیاده روی کتاب با همراهی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز و اداره کل کتابخانه ها برگزار می شود و.در ادامه شنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۱۰ برنامه ۴۰ شهر ۴۰ نویسنده برگزار خواهد شد؛ در این برنامه که یک طرح ملی است، یکی از نویسندگان شناخته شده ادبیات کودک و نوجوان در شیراز حضور یافته و در جمع باشگاه های کتابخوانی فعال شیراز حاضر خواهد شد.

سهرابی ادامه داد: شنبه ۲۶ آبان ماه با همراهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز فارس برنامه «همزادِ داستان» اجرا می شود؛ در این برنامه، کارنامه داستان نویسی قاسم شکری مرور و از وی به خاطر دریافت جایزه ادبی «واو» برای رمان همزاد، تقدیر می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین اعلام کرد: یکشنبه ۲۷ آبان ماه جشن امضاء کتاب جشن امضاء دفتر شعر «از سر تا شصت می شمارمت» و «بی آبروداری» اثر خانم یاسمن جم پوری برگزار می شود، درحالیکه دوشنبه ۲۸ آبان ماه شبکه صنعتگران دوستدار کتاب شیراز آغاز به کار می کند؛ برای ایجاد بسترهای لازم و حرکت هماهنگ به منظور تروبج کتــابخوانی با باورِ عمیق به اثر مــهم و بی بدیلِ این موضوع در زندگی بهترِ شهروندان، این شبکه با امضای میثاق نامه راه اندازی می شود و جمعی از صنعتگران شیراز متعهد می شوند با انجام مواد میثاق نامه در توسعه فرهنگ کتابخوانی در واحد صنعتی خود همت گمارند.

سهرابی افزود: دوشنبه ۲۸ آبان ماه در صحن علنی شورای شهر به سه نخبه علمی، هنری و ورزشی شیراز نشان سفیر کتاب شیراز اهدا می شود؛ همچنینسه شنبه ۲۹ آبان ماه در خانه سنتی نیایش در محله سنگ سیاه و طاق مشیر، نشست تخصصی فصلِ نقد برگزار و کتاب «رؤیای شط بیدار» نوشته حسین رحیمی نقد و بررسی می شود.

مدیر کل ارشاد تصریح کرد: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه در دبستان فرشتگان شیراز برنامه «جشن تکلیف کتابخوانی» برگزار که در آن میثاق نامه کتابخوانی توسط دانش آموزان پایه دوم قرائت و از سرود هفته کتاب با عنوان حال خوش خواندن رونمایی می شود؛چهارشنبه ۳۰ آبان ماه بر برنامه ای با عنوان«کتاب سیزدهم»، سیزدهمین اثر پژوهشی استاد جمال زیانی شیرازشناسِ پیشکسوت با عنوان «آفرین ها و نفرین ها» رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هفته کتاب امسال همچنین اجرای پرفورمنس «با کتاب» نیز آغاز می شود که در این طرح پرفورمنسی به طور نامحسوس توسط فعالان تئاتر با محوریت ترویج کتابخوانی در مسیر رفت و برگشت مترو شیراز اجرا خواهد شد، افزود: همچنین در این هفته با همراهی مجموعه هنرشهر آفتاب نشست تخصصی فیلم های اقتباسی از کتاب های فارسی نیز برگزار و فیلمی اقتباسی با حضور کارگردان اکران عمومی می شود.

در بیست و ششمین هفته کتاب فارس بیش از ۲۲۰۰ برنامه برگزار می شود که ۶۵ عنوان برنامه در قالب استانی است.