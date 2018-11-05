امنیت غذایی مهمترین شاخصه توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیزاده روز دوشنبه در همایش نقش پدافند غیر عامل در امنیت غذایی و زیستی که با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و مراکز تابعه در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: اگر توسعه با رعایت دو فاکتور عدم آسیب به محیط زیست و عدم ایجاد نابرابری در حال حاضر و آینده باشد به توسعه پایدار منجر می شود.

علیزاده با بیان اینکه امنیت غذایی همان داشتن غذای کافی و سالم و در دسترس در همه مقاطع زمانی و مکانی است گفت : جامعه ای که از لحاظ غذایی در مضیقه باشد نمی تواند جامعه باهوشی و پویایی باشد و این امر قطعا به عقب ماندگی می انجامد.

عضو هیت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزی درکشورما از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است گفت : از لحاظ ارز آوری؛ سهم کشاورزی در صادرات غیرنفتی ۱۳ درصد است.

علیزاده اضافه کرد : همچنین نزدیک به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش کشاورزی است.

به گفته ی وی؛ هر ساله ۱۰۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در کشور تولید می شود که از این میزان ۸۳ میلیون تن محصلات زراعی و ۲۱ میلیون تن محصولات باغی است.

علیزاده در ادامه به تولید محصولات و فرآورده های پروتئینی در کشور اشاره کرد و گفت : ۹۰ درصد گوشت قرمز از تولیدات داخلی کشور تامین می شود و فقط ۱۰ درصد از طریق واردات است.

وی یاد آور شد : در تولید گوشت مرغ خود کفا هستیم و سالیانه ۲ میلیون ۱۰۰ هزار تن گوشت سفید (مرغ) و همچنین ۹۵۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید و گاها صادر می شود.

علیزاده به اهمیت و نقش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت : اگر دشمن بخواهد به اقتصاد کشور ضربه واردکند مطمئنا این بخش را مد نظر قرار می دهد چرا که کشاورزی از اهداف بسیار سهل الوصولی است که می توان به آن آسیب رساند.

وی آسیبها و مخاطرات بخش کشاورزی را؛ وارد کردن آسیب به تولید و کاهش آن، ضربه زدن به امنیت و سلامت غذا (کیفیت محصولات) و همچنین ایجاد مخاطره درمنابع، تاسیسات و تجهیزات (جنگل، آب و باند فرودگاهی) ذکر کرد.

علیزاده تاکید کرد : کشوری که می خواهد از لحاظ امنیت غذایی مشکل نداشته باشد باید به سلامت غذا اهمیت زیادی دهد.