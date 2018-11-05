موفقیت بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) در کاهش موارد مرگ در اثرمسمومیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر حسین صناعی زاده گفت: این مرکز به عنوان تنها مرکز ارایه دهنده خدمات تخصصی در حوزه مسمومیت ‌های دارویی و شیمیایی در استان فارس، علاوه بر این استان توانسته پذیرای تعدادی زیادی از مراجعان جنوب کشور هم باشد. به طوری که روزانه به طور متوسط، ۱۹ نفر به دلیل مسمومیت دارویی و شیمیایی به این مرکز مراجعه و به آنان خدمات تخصصی ارایه می‌شود.

او با اشاره به افزایش مسمومیت ‌های دارویی و شیمیایی در استان، افزود: به طور میانگین جمعیتی بیش از دو هزار و ششصد نفر به صورت ماهانه در این بیمارستان پذیرش می ‌شوند که از این تعداد، بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ نفر را مسمومیت‌ های دارویی و شیمیایی تشکیل می ‌دهد.

این متخصص مسمومیت ها و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیشترین موارد شیوع مسمومیت‌ ها را به ترتیب مربوط به مسمومیت با مخلوطی از داروها، متادون و ترامادول، سموم شیمیایی مانند حشره کش ها، سموم دفع آفات نباتی، علف کش ها و انواع گزش نام برد.

دکتر صناعی زاده با بیان اینکه در گذشته توصیه می شد به محض برخورد با بیمار مسموم، فرد را به استفراغ وادار کنیم، یادآور شد: امروزه این روش منسوخ شده و مناسب ترین اقدام، انتقال بیمار به نزدیک‌ ترین مرکز درمانی است.

مدیرگروه مسمومیت های بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)، یکی دیگر از روش های درمانی که در گذشته، در مورد اغلب بیماران مسموم انجام می شد را شستشوی معده عنوان کرد و ادامه داد: این روش هم امروزه در اکثر بیماران مسموم توصیه نمی شود و حتی ممکن است شستشوی معده با حل کردن قرص و کپسول و مواد جامد سمی، موجب جذب در بدن و بدتر شدن وضعیت بیمار شود.

این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام اینکه امروزه در کشور، مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج بین ۸۰ تا ۹۰ درصد گزارش شده است، گفت: بر اساس آمار بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) شیراز، این آمار به حدود ۲۰ درصد رسیده است، این قرص اغلب ظرف مدت سه تا چهار ساعت سیستم قلبی عروقی را دچار اختلال کرده و در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) با اقدامات درمانی به موقع، توانسته ایم در این زمینه موفق باشیم.

دکتر صناعی زاده با توصیه به مصرف روغن کرچک به عنوان یک اقدام پیش بیمارستانی برای این نوع مسمومیت، آن را یک راهکار مهم دانست.

این متخصص مسمومیت ها با اشاره به مصرف قرص برنج که با نام های قرص انجیر و عدس نیز شناخته می شود، اضافه کرد: قرص های حاوی فسفید آلومینیوم در ایران، قرص برنج برای نگهداری برنج و سایر غلات در انبارها و جلوگیری از تاثیر مخرب حشرات موذی، تاحدودی رایج است، این فرآورده تولید داخلی ندارد و با نام های تجاری مختلف وارد کشور می شود.

اقدامات لازم در هنگام مارگزیدگی

مدیرگروه مسمومیت های بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) در مورد گزش مار گفت: در هنگام مارگزیدگی باید خونسردی را حفظ کرد و فرد را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کرد تا اقدامات درمانی از جمله تزریق پادزهر در موارد لازم انجام شود، همچنین نباید با استفاده از روش ‌های قدیمی و شایع مانند بستن بالای محل گزش یا تیغ زدن محل گزش یا سعی در بیرون آوردن سم با دهان، وضعیت بیمار را بدتر کرد.

دکتر صناعی زاده عقرب گزیدگی را از جمله موارد رایج در استان های جنوبی کشور برشمرد و هشدار داد: از بین ۱۲ نوع عقربی که در ایران از نظر پزشکی دارای اهمیت هستند، گزش دو نوع عقرب «گادیم» و عقرب سیاه با دم قطور می توانند در صورت تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی باعث مرگ فرد شوند.

این پزشک متخصص با اعلام مواردی از گزش عقرب گادیم از اطراف داراب، کوار، فیروزآباد، سد درودزن، مناطق گرمسیر فارس، دهدشت، برازجان و بوشهر، گفت: گزش این عقرب بدون درد است و چون فرد آن را بی اهمیت تلقی می کند یا متوجه گزش نمی شود، زمانی مراجعه می کند که دیر است و درمان فرد با مشکل روبرو می شود،

او همچنین به مواردی از گزش عقرب سیاه با دم قطور هم از اطراف جهرم و نورآباد اشاره کرد و یادآور شد: در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)، ماهانه حدود ۲۰ نفر به دلیل گزش های مختلف نظیر مارگزیدگی، عقرب گزیدگی، گزش زنبور، گزش های نامشخص و عنکبوت گزیدگی مراجعه و درمان می شوند.