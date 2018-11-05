برنامه و اراده آهنین برای عبور از شرایط کنونی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسنددر جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که صبح امروز با حضور رییس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های مشخصی تدوین شده تا در زمینه اداره بهتر دولت، بهبود فضای کسب و کار، سرعت بخشی به سرمایه گذاری و در نهایت رشد و حل معضل بیکاری و همچنین در زمینه کنترل و مدیریت تورم عملکرد بهتری داشته باشیم.



وی گفت: این برنامه ریزی ها در قالب امور گمرکات، کارآمدسازی امور مالیاتی کشور، اصلاح نظام بانکی، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد و همچنین امور بیمه ها قابل تحقق خواهد بود.



وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهم برای عبور از شرایط کنونی است، اظهار داشت: دولت، سرمایه های گرانقدر و انباشته شده ای در اختیار دارد که می تواند با خصوصی سازی، زمینه استفاده بهتر از این دارایی ها را، به نفع مردم، فراهم آورد.



دژپسند شرایط کنونی را شرایط ویژه ای خواند و اراده، همدلی، همکاری، تعاون و پشتکار را از ملزومات مقابله با برنامه های سخت دشمن و خنثی کردن این فشارها عنوان کرد.



وی ادامه داد: در دوران پس از انقلاب،​ کمتر دوره ای از نظر حساسیت، مشابه این دوره بوده است.



وی با تاکید بر اینکه با یک برنامه منسجم می توان از این شرایط ویژه عبور کرد، افزود: در کشور ابزار، موقعیت و امکانات عالی داریم که با استفاده از این ابزارها می توان از این شرایط عبور کرد.



دژپسند با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به معنای واقعی کلمه، یک ابر وزارتخانه است گفت: دامنه فعالیت های این وزارتخانه به گونه ای است که می تواند در حوزه های مختلف حضور یافته و شرایط را برای عبور از این دوران فراهم کند.



وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی، دشمن در صدد نا امید کردن و انقطاع مردم از حکومت است افزود: در مقابل، ما هم برنامه های اجرایی مشخص و هم اراده آهنین داریم.