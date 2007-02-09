کمیسیون جلوگیری از قطع درختان تشکیل شد

سیدمحمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کمیسیون که اولین جلسه آن چندی پیش برگزار شد با تشکیل جلسات خود به صورت مستمر راهکارهای ضروری برای حفظ فضاهای سبز شهرستان را اتخاذ خواهد کرد.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: هدف اصلی این کمیته حفظ فضاهای سبز به وسیله مبارزه با زمین خواری و سوداگران زمین است و کمیته تلاش خواهد کرد بر فضاهای سبز و منابع طبیعی شهرستان با کمک سایر نهادها نظارت داشته باشد.

میربزرگی خاطرنشان کرد: همکاری مردم با این کمیته در موفقیت آن بسیار موثر است و از شهروندان انتظار می رود موارد مشکوک در خصوص درختان و فضای سبز را با مسئولان این کمیته درمیان بگذارند.

وی تصریح کرد: شهرستان ساوجبلاغ به لحاظ زیبایی های طبیعی و اقلیمی توجه بسیاری از سودجویان و زمین خواران را به خود جلب می کند ولی با این قبیل افراد به شدت برخورد خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: چندی پیش با سودجویانی که در چهارباغ اراضی مردم را با قیمت نازل خریداری کرده و پس از تفکیک به فضاهای مسکونی و تجاری تبدیل می کردند به شدت برخورد شد و شهروندان نیز در خصوص معامله زمین های کشاورزی و باغی خود توجیه شدند.

وی معرفی متخلفان به مراجع قضایی ، اخذ تعهد و جریمه ، تهیه شناسنامه برای درختان و فضاهای سبز، معرفی به مردم و محرومیت از برخی مزایای اجتماعی را از جمله راهکارهای مفید به منظور حفظ فضاهای سبز شهرستان دانست.

به گزارش مهر ، شهرستان ساوجبلاغ در 65 کیلومتری غرب استان تهران با دارا بودن فضاهای بکر طبیعی ، 220 اثر تاریخی و جاذبه های بصری فراوان یکی از زیباترین نقاط استان تهران است که همواره مورد توجه سودجویان واقع شده است.