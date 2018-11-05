به گزارش خبرنگار مهر، فرشته طهماسبی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه ساخت کتابخانه مرکزی خرم آباد، اظهار داشت: این کتابخانه ۱۷ تا ۱۸ سال است که کلنگ زنی شده اما هنوز به بهره برداری نرسیده است.

وی با بیان اینکه پیمانکار پروژه دلایلی را برای تاخیر در بهره برداری از این کتابخانه مطرح می کند که برای ما قابل قبول نیست، تصریح کرد: مسئله تغییر اقلیم را مطرح کرده اند، این مسئله دلیل محکم و قابل قبولی نیست.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان، ادامه داد: پیمانکار اعلام کرده که در زمان شروع پروژه هوا سرد بوده است و الان به تدریج اقلیم خرم آباد رو به گرما رفته و پروژه کتابخانه خرم آباد نیاز به سیستم های خنک کننده دارد.

طهماسبی با اشاره به اینکه به هر روی بهره برداری از پروژه نیاز به توجه خاص مسئولین برای تامین اعتبار دارد، گفت: در این رابطه چندین مرتبه نیز مکاتبه داشته ایم اما تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

وی با بیان اینکه این پروژه به حدی طول کشیده که جزو بافت های فرسوده شده است و در برخی جاها نیاز به تعمیر دارد، تصریح کرد: از مسئولان می خواهیم که حداقل این پروژه را فاز به فاز تحویل ما دهند.