قطار فوق العاده زنجان به مشهد راه اندازی شد/جابجایی۱۱ هزار مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره راه‌آهن، گفت: نخستین قطار ویژه زنجان – مشهد برای حضور مردم استان در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) فعال شد.

وی اظهار کرد: از ۲۲:۴۰ امشب دوشنبه، تا شهادت امام رضا(ع) این قطار مسافران را به مشهد می رساند.

مدیرعامل ناوگان ریلی شمال غرب کشور گفت: امروز ۴۲۰ مسافر به مشهد راهی می‌شوند و قطار دوم رفت هم با همین تعداد مسافر منتقل می‌شوند.

خدایی تأکید کرد: در مجموع از ۱۲ تا ۱۹ آبان، ۱۱ هزار و ۲۰۰ مسافر در مسیر زنجان به مشهد و بالعکس جابجا خواهند شد.

وی تصریح کرد: ناوگان ریلی بر ارائه خدمات بهتر به مسافران تأکید جدی دارد و به ساماندهی فضای فیزیکی ترمینال توجه ویژه می‌کند.

مدیرعامل ناوگان ریلی شمال غرب کشور افزود: قزوین، زنجان، میانه و مراغه چهار ایستگاه اصلی راه‌آهن شمال غرب کشور است و این ناوگان در محدوده ۶ استان حمل‌ونقل می‌کند.