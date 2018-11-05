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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

مدیر عامل ناوگان ریلی شمالغرب کشور:

قطار فوق العاده زنجان به مشهد راه اندازی شد/جابجایی۱۱ هزار مسافر

قطار فوق العاده زنجان به مشهد راه اندازی شد/جابجایی۱۱ هزار مسافر

زنجان-مدیر عامل ناوگان ریلی شمالغرب کشور گفت: قطار فوق العاده زنجان به مشهد، ویژه ایام شهادت امام رضا (ع) از امروز راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره راه‌آهن، گفت: نخستین قطار ویژه زنجان – مشهد  برای حضور مردم استان در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع)  فعال شد.

وی اظهار کرد: از ۲۲:۴۰ امشب دوشنبه، تا شهادت امام رضا(ع) این قطار مسافران را به مشهد می رساند. 

مدیرعامل ناوگان ریلی شمال غرب کشور گفت: امروز ۴۲۰ مسافر به مشهد راهی می‌شوند و قطار دوم رفت هم با همین تعداد مسافر منتقل می‌شوند.

خدایی تأکید کرد: در مجموع از ۱۲ تا ۱۹ آبان، ۱۱ هزار و ۲۰۰ مسافر در مسیر زنجان به مشهد و بالعکس جابجا خواهند شد.

وی تصریح کرد: ناوگان ریلی بر ارائه خدمات بهتر به مسافران تأکید جدی دارد و به ساماندهی فضای فیزیکی ترمینال توجه ویژه می‌کند.

مدیرعامل ناوگان ریلی شمال غرب کشور افزود: قزوین، زنجان، میانه و مراغه چهار ایستگاه اصلی راه‌آهن شمال غرب کشور است و این ناوگان در محدوده ۶ استان حمل‌ونقل می‌کند.

کد مطلب 4450621

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