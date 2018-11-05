۱۰ نمایندگی نشریه سراسری و ۸ نشریه محلی در بهارستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آبکار پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری امام جمعه گلستان با اصحاب رسانه طی سخنانی با بیان این که بهارستان تنشی در خصوص اطلاع رسانی ندارد، گفت: ۱۰ نشریه سراسری در بهارستان نمایندگی دارند و فعال هستند و ۵ الی ۶ مجوز در حال صدور فعالیت نشریات نیز داریم، که می تواند آمار نشریات بهارستان را به مراتب افزایش دهد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان گفت: ۸ نشریه محلی نیز در بهارستان فعالیت دارند، که از این حیث در استان تهران رتبه اول را داریم و برای بهارستان یک امتیاز است.

وی با اشاره به شرکت رسانه های بهارستان در جشنواره مطبوعات استانی گفت: خوشبختانه برای بار اول مقام سوم را بین شهرستان های شرکت کننده کسب کردیم.