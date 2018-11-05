  1. استانها
  2. تهران
۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان:

۱۰ نمایندگی نشریه سراسری و ۸ نشریه محلی در بهارستان فعال است

۱۰ نمایندگی نشریه سراسری و ۸ نشریه محلی در بهارستان فعال است

بهارستان- رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان از فعالیت ۱۰نمایندگی نشریه سراسری و ۸نشریه محلی در این شهرستان خبر داد و گفت: از نظر تعداد نشریات محلی بهارستان رتبه اول استان را دارا است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آبکار پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری امام جمعه گلستان با اصحاب رسانه طی سخنانی با بیان این که بهارستان تنشی در خصوص اطلاع رسانی ندارد، گفت: ۱۰ نشریه سراسری در بهارستان نمایندگی دارند و فعال هستند و ۵ الی ۶ مجوز در حال صدور فعالیت نشریات نیز داریم، که می تواند آمار نشریات بهارستان را به مراتب افزایش دهد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان گفت: ۸ نشریه محلی نیز در بهارستان فعالیت دارند، که از این حیث در استان تهران رتبه اول را داریم و برای بهارستان یک امتیاز است.

وی با اشاره به شرکت رسانه های بهارستان در جشنواره مطبوعات استانی گفت: خوشبختانه برای بار اول مقام سوم را بین شهرستان های شرکت کننده کسب کردیم.

کد مطلب 4450636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها