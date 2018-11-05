رفع ۳۰۰فقره شکستگی شبکه توزیع در هرماه/افزایش شکستگی در فصل سرما

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری ظهر دوشنبه با اشاره به اینکه یکی از چالش های اصلی در آبفای یاسوج تعدد شکستگی ها و قدیمی بودن شبکه است، افزود: ماهانه بیش از ۳۰۰ فقره شکستگی در شبکه توزیع آب یاسوج برطرف می شود.

قلندری با بیان اینکه در مواردی به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن شبکه، یک نقطه بیش از ۱۰ بار شبکه دچار شکستگی شده است، اظهار کرد: با آغاز فصل سرما تعداد شکستگی های شبکه به صورت محسوس افزایش می یابد.

وی افزود: شکستگی ها در فصل سرما تا ۳۰ درصد افزایش می یابند و پوشش رفع شکستگی ها نیز با تمام توان آبفای اجرایی می شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج با بیان اینکه آبفای برنامه ریزی لازم برای تسریع در رفع شکستگی ها را انجام داده است، خاطرنشان کرد: تعدد شکستگی ها باعث ایجاد وقفه و طولانی شدن رفع شکستگی‌ها می شود.

وی افزود: شهروندان هرگونه شکستگی و هدر رفت آب را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع رسانی کنند.