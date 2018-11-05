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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

مدیرامور آب و فاضلاب شهری یاسوج خبر داد:

رفع ۳۰۰فقره شکستگی شبکه توزیع در هرماه/افزایش شکستگی در فصل سرما

رفع ۳۰۰فقره شکستگی شبکه توزیع در هرماه/افزایش شکستگی در فصل سرما

یاسوج- مدیرامور آب و فاضلاب شهری یاسوج از رفع ۳۰۰ فقره شکستگی شبکه توزیع طی هر ماه توسط آبفای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری ظهر دوشنبه با اشاره به اینکه  یکی از چالش های اصلی در آبفای یاسوج تعدد شکستگی ها و قدیمی بودن شبکه است، افزود: ماهانه بیش از ۳۰۰ فقره شکستگی در شبکه توزیع آب یاسوج برطرف می شود.

قلندری با بیان اینکه در مواردی به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن شبکه، یک نقطه بیش از ۱۰ بار شبکه دچار شکستگی شده است، اظهار کرد: با آغاز فصل سرما تعداد شکستگی های شبکه به صورت محسوس افزایش می یابد.

وی افزود: شکستگی ها در فصل سرما تا ۳۰ درصد افزایش می یابند و پوشش رفع شکستگی ها نیز با تمام توان آبفای اجرایی می شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج با بیان اینکه آبفای برنامه ریزی لازم برای تسریع در رفع شکستگی ها را انجام داده است، خاطرنشان کرد: تعدد شکستگی ها باعث ایجاد وقفه و طولانی شدن رفع شکستگی‌ها می شود.

وی افزود: شهروندان هرگونه شکستگی و هدر رفت آب را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 4450644

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