۵۶مرکز فرهنگی هنری استان میزبان برنامه های کتاب محور

به گزارش خبرنگار مهر ، زهرا افتخاری ظهر دوشنبه که در نشست خبری بیست و ششمین هفته کتاب فارس سخن می گفت با بیان اینکه در هفته کتاب، کانون هم به سهم خود برنامه هایی دارد به تشریح برنامه های این نهاد پرداخت.

وی با اعلام اینکه کانون پرورش به عنوان کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان نیم قرن است که به کار خود ادامه می دهد، عنوان کرد: در هفته کتاب امسال با همکاری نهادهای فرهنگی اهدافی را دنبال می کنیم که ارتقا سطح کیفی و کمی در مراکز ۵۶گانه کانون است.

افتخاری با بیان اینکه این برنامه ها در دوبخش مربیان و کتابداران و اعضا برگزار خواهد شد، از برگزاری تقدیر از کتابخوان های مستمر و نشست های نقد ادبی خبر داد و گفت: حدود ۲۰۲ روستا تحت پوشش واحدهای سیار کتابخانه کانون هستند.

مدیرکل کانون پرورش فارس اعلام کرد: در بخش اعضا که هدف اصلی ما کتابخوانی است برنامه ای با عنوان سفر کتاب داریم که هزار جلد کتاب در کل مراکز در اختیار اعضا قرار می گیرد.

وی در عین حال گفت: انجمن شعر و کتاب در کانون به مناسبت هفته کتاب افتتاح می شود.

افتخاری از اجرای ۲ نمایش عروسکی در هفته کتاب خبر داد و افزود: در تمامی مراکز فرهنگی وهنری ما این تئاتر اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین هفته کتاب فارس همزمان با سراسر کشور با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه های عمومی فارس و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز برگزار می شود.