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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۵

مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان:

دستور برکناری استاندار اصفهان هنوز صادر نشده است

دستور برکناری استاندار اصفهان هنوز صادر نشده است

اصفهان - مدیر کل روابط عمومی استانداری اصفهان گفت‌: هنوز پیامی از سازمان اداری - استخدامی کشور مبنی بر برکناری استاندار اصفهان دریافت نکرده ایم.

غلامرضا قائدی ها در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو برنامه تکریم استاندار اصفهان اظهار داشت: عده ای از جوانان ورزشکار که شاهد عملکرد یکساله استاندار بودند بر حسب علاقه ای که  به وی داشتند به صورت خودجوش تصمیم به برگزاری مراسم نکوداشت برای استاندار گرفتند که با مخالفت مهرعلیزاده این مراسم لغو شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد برگزاری این مراسم توسط عده ای جوان ورزشکار مطرح شد اما در ادامه دیگر جوانان برای برگزاری این مراسم همراه شدند و سالن را برای روز جمعه هماهنگ کردند و از مجری، قاری و یک نقاش دعوت کردند تا چهره استاندار را همزمان با سخنرانی وی نقاشی کند.

با اشاره به اینکه جوانان بدون حمایت سازمان یا نهادی اقدام به برگزاری این برنامه کرده بودند، تصریح کرد: زمانی که خبر برگزاری این مراسم به گوش استاندار رسید وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دست اندرکاران این نکوداشت، با برگزاری این برنامه مخالفت کرد.

وی در ارتباط با برکناری قطعی مهرعلیزاده اظهار کرد:‌ وزارت کشور و سازمان اداری - استخدامی کشور با بررسی پرونده پرسنلی افراد تعیین می کنند چه کسی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود یا خیر و هنوز در این باره پیامی اعلام نشده است.

مدیر کل روابط عمومی استانداری اصفهان اضافه کرد:‌ استاندار اصفهان معتقد است آنچه که قانون تعیین کرده باید اجرایی شود و نباید قانون شکنی صورت بگیرد و اگر پیامی از وزارت کشور برای برکناری استاندار ارسال شود طبق روال مراسم تکریم و معارفه ای را از طرف استانداری برگزار خواهیم کرد.

کد مطلب 4450664

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