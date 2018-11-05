شاید برای شما هم پیش‌آمده که در روزهای برفی و بارانی با غیبت غیرموجه تاکسیرانان مواجه شوید، برخی از آن‌ها در این روزها فقط به‌صورت دربستی کار می‌کنند، مجید استاد کاظمی در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که سازمان تحت مدیریت شما چه تمهیداتی اندیشیده که شهروندان در روزهای بارانی با این مشکل مواجه نشوند، گفت: تردد تاکسی‌ها در خطوط تعیین‌شده است، بنا داریم با مسئولان خطوط تاکسی‌ها جلسه برگزار کنیم تا بر حضوروغیاب رانندگان تاکسی‌ها کنترل بیشتری اعمال شود.

به گفته وی نصب سیستم ردیاب یا «جی. پی. اس» بر تاکسی‌ها به‌منظور اعمال کنترل‌های الکترونیکی مدنظر است تا فعالیت رانندگان طی روزهای بارانی و برفی کنترل‌شده و با رانندگان غایب برخورد شود.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج تأکید کرد: درصورتی‌که تردد تاکسی‌ها در روزهای بارانی به‌ویژه روزهای برفی کمرنگ می‌شود دلیل اصلی آن نداشتن تجهیزات زمستانی ازجمله لاستیک یخ‌شکن یا زنجیر چرخ برای تردد ایمن است.

استاد کاظمی با تأکید بر اینکه تجهیز تاکسی‌ها به تجهیزات زمستانی در بودجه سال آینده لحاظ شده است گفت: در صورت تحقق بودجه شاهد حضور پررنگ تاکسی‌ها در ایام بارانی و برفی سال خواهیم بود زیرا بحث احساس وظیفه مقابل شهروندان برای رانندگان تاکسی اهمیت زیادی دارد.

وی در ادامه به افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در ساعات پایانی شب اشاره کرد و گفت: افزایش ۳۰ درصدی در شش‌ماهه نخست سال از ساعت ۲۲ و در شش‌ماهه دوم سال نیز از ساعت ۲۱ شب اعمال می‌شود.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج در خصوص بحث بیمه رانندگان تاکسی با تأکید بر اینکه این مهم توسط تعاونی تاکسیرانی کرج دنبال می‌شود، گفت: در حال حاضر حدود ۷ هزار نفر از رانندگان تاکسی کرج تحت پوشش خدمات بیمه‌ای هستند و اقدامات لازم برای بحث بیمه تکمیلی آن‌ها نیز پیگیری می‌شود.