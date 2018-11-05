۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

سازمان هواپیمایی اعلام کرد:

ممنوعیت فروش بلیت پروازهای چارتری برای تعطیلات پایان صفر

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که فروش هرگونه بلیت چارتری فاقد شرایط ابطال و تغییر برای تعطیلات پایان هفته جاری ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام پایانی هفته جاری به مشهد مقدس و احتمال بروز سوء استفاده در نحوه توزیع و فروش بلیت کلیه شرکت های هواپیمایی موظفند بر توزیع بلیت های خود در خصوص نرخ و شرایط فروش بلیت نظارت داشته باشند.

 با عنایت به اینکه آزادسازی نرخ بلیت برای پروازهای برنامه و ای سیستمی شرکت های هواپیمایی صورت پذیرفته، لذا هرگونه فروش به صورت چارتری که فاقد شرایط ابطال و تغییر باشد ممنوع بوده و قابل پیگیری است.

ضمنا حداکثر نرخ بلیت باید براساس نرخ اعلامی توسط ایرلاین ها باشد و توزیع کنندگان بلیت حق هیچ گونه افزایش نرخ خارج از نرخ هایی اعلامی شرکت های هواپیمایی را ندارند.

مسافران می توانند اعتراض و شکایت خود را از طریق سامانه حقوق مسافر به آدرس www.cao.ir   اعلام کنند.

