به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای دانش آموز کرمانشاه امروز دوشنبه در تالار شهید بهشتی این شهر و با همکاری بسیج دانش آموزی و امور ایثارگران آموزش و پرورش کرمانشاه برگزار شد.
این یادواره به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و با حضور جمعی از فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای شهدای دانش آموز برگزار شد؛ همچنین در این آیین از برخی از خانوادههای شهدای دانش آموز تجلیل شد.
محمدرسول اکبری، مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه در حاشیه برگزاری این همایش در گفتوگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این یادواره را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دانشآموزان امروز در سنگر علم و دانش هستند، افزود: برنامههای مختلفی در هفته بسیج دانشآموزی تدارک دیده شده است.
اکبری بیان داشت: برگزاری جلسات هماندیشی با نخبگان علمی، هنری و ورزشی در جمع فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، استاندار کرمانشاه و فرمانداران، برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور بصیرتافزایی دانشآموزان توسط یادگاران هشت سال دفاع مقدس، برگزاری نشستهای بصیرتی و تشکیلاتی به عنوان رهبران کوچک از جمله این برنامهها است.
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