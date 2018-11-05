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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۴۲

برغم بازگشت تحریم های یکجانبه؛

اجماع جهانی برای انتخاب ایران در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات

اجماع جهانی برای انتخاب ایران در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات

وزیر ارتباطات از اجماع جهانی برای انتخاب ایران به عنوان عضو شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) با رای ۱۴۶ کشور دنیا و برغم بازگشت تحریم های یکجانبه آمریکا، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: لحظاتی پیش پیامکی از وزیر ارتباطات اندونزی دریافت کردم که در آن انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات را تبریک گفته بود.

وی ادامه داد: به یاد دارم پس از سخنرانی در جمع وزرای ارتباطات و دیپلماتهای سایر کشورها در دبی، دبیرکل اتحادیه گفت که با این صحبتها و مذاکراتی که داشته‌اید، همه ایران را تحسین کردند. پیش بینی وی بر انتخاب ایران با رای بالا بود.

جهرمی افزود: امروز و در روز آغازین بازگشت تحریمهای یک‌جانبه آمریکا، پس از مدتها، یک اجماع جهانی برای انتخاب ایران با رای ۱۴۶ کشور دنیا و با رایی بالاتر از کشورهای پرسابقه‌ای چون روسیه، آفریقای جنوبی، لهستان، آذربایجان و ... شکل گرفت.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: زمان، زمان خودباوری است. باور کنیم که می‌توانیم.

کد مطلب 4450704

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