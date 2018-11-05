فراخوان جشنواره شعر و داستان جوان سوره کردستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شرکت در دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره که به همت حوزه هنری کردستان برگزار می شود، منتشر شد.

امین مرادی در خصوص برگزاری این جشنواره اظهارداشت: حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی، دهمین جشنواره استانی شعر و داستان جوان سوره را اسفند ماه ۱۳۹۷ در رده سنی زیر ۳۰ سال در سنندج برگزار می کند.

وی با اشاره به ۹ دوره گذشته جشنواره افزود: شناسایی و جذب استعدادهای ادبی جوان، تبادل اندیشه و تجربه های شاعران و نویسندگان جوان انقلاب اسلامی، جریان سازی در شعر و ادبیات منطبق بر ارزش های اسلامی معرفی و برجسته سازی چهره های ممتاز عرصه شعر و داستان جوان انقلاب، ارج نهادن به شخصیت علمی و ادبی زنده یاد استادعبدالغفار وارستگان متخلص به نازک بین از بزرگان عرصه ادبیات کردستان بخشی از اهداف مد نظر این جشنواره است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ادامه داد: این جشنواره در دو بخش داستان (کردی و فارسی) و شعر (کردی و فارسی) برگزار می شود که در بخش شعر و داستان با زبان کردی با توجه به منویات رهبرمعظم انقلاب در سفر تاریخی اردیبهشت ۸۸ به کردستان و اعلام اینکه زبان کردی سرمایه ملی است، تمامی شاعران و داستان نویسان کرد زبان از سراسر ایران می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مرادی موضوع جشنواره را در دو بخش آزاد و ویژه عنوان کرد که در بخش ویژه آثاری با موضوعات مربوط به خانواده، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، وحدت اسلامی و شعار سال حمایت از کالای ایرانی مورد بررسی و داوری قرار می گیرد.

وی در خصوص شرایط حضور و شرکت در جشنواره بیان کرد: هر هنرمند می تواند در بخش شعر و داستان حداکثر سه اثر را ارائه کند و هر اثر باید مجزا در قالب فایل word و با اندازه قلم ۱۴ و نوع قلم B Mitra بر روی لوح فشرده به همراه نسخه چاپی ارسال شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان یادآور شد: برای تسهیل در امر داوری، شاعران و نویسندگان که چندین اثر دارند باید هر اثر خود را در صفحات جدا از هم چاپ و در سه نسخه ارسال کنند و صفحات متون باید بدون ذکر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال شود.

مرادی با اشاره به اینکه حضور راه یافتگان بخش نهایی در مراسم اختتامیه و شرکت در کارگاه ها ضروری بوده و عدم حضور صاحبان آثار به منزله انصراف از جشنواره تلقی می شود در خصوص مقررات عمومی جشنواره نیز گفت: حداکثر سن شرکت کنندگان تا زمان برگزاری جشنواره ۳۰ سال تمام تعیین شده است.

وی در ادامه اظهارداشت: دبیرخانه جشنواره در صورت صلاحدید آثار منتخب را با نام صاحب اثر چاپ خواهد کرد و هر فرد می‌ تواند همزمان در همه بخش‌ ها شرکت کند و پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شرکت کنندگان عودت داده نمی شود و همچنین دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر معذور است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در خصوص تقویم برگزاری جشنواره نیز افزود: مهلت ارسال آثار تا پایان دی ماه ۹۷ است که پس از بررسی آثار توسط هیئت بازبین راه یافتگان بخش نهایی جشنواره ۲۰ بهمن ماه ۹۷ معرفی می شوند تا جهت حضور در بخش نهایی و رقابتی جشنواره که اسفند ماه ۹۷ در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می شود حضور به هم رسانند.

مرادی در خصوص نحوه داوری نیز بیان کرد: در این دوره از جشنواره بخشی از امتیاز توسط داوران در زمان برگزاری و خوانش آثار توسط شرکت کنندگان لحاظ می شود و به همین دلیل حضور شرکت کنندگان بخش نهایی در دو روز برگزاری جشنواره الزامی است.

وی به جوایز جشنواره نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این دوره علاوه بر اختصاص جوایز ویژه به نفرات برگزیده، آثار برتر جشنواره در دو بخش شعر و داستان توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی استان چاپ و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان یادآور شد: برگزاری کارگاه آموزشی توسط اساتید مطرح کشور در دو بخش شعر و داستان از دیگر برنامه های جشنواره است که در طول مدت برگزاری جشنوراه ویژه شرکت کنندگان و علاقه مندان شعر و داستان برگزار می شود.

مرادی در پایان با اعلام آدرس دبیرخانه به نشانی سنندج، خیابان شهید تعریف، پایین تر از بیمارستان شهید قاضی سنندج، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و کدپستی ۱۵۶۵۱-۶۶۱۷۶ ، گفت: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های ۳۳۲۴۶۴۶۰،۳۳۲۲۷۱۲۵ و ۳۳۲۴۶۴۵۹ با پیش شماره ۰۸۷ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس www.Artsanandaj.ir مراجعه کنند.

گفتنی است عبدالغفار وارستگان متخلص به نازک بین، شاعر و ادیب سنندجی در سال ۱۳۰۸ دیده به جهان گشود و وی از سال ۱۳۲۷ به عنوان آموزگار به استخدام آموزش و پرورش در آمده و تا سال ۱۳۴۰ به واسطه علاقه ای که به زبان اورامی پیدا می کند به منطقه اورامان رفته و در روستاهای این منطقه به امر آموزش دانش آموزان می پردازد.

وی در سال ۱۳۴۰ به سنندج بازگشت و در کنار تدریس در آموزش و پرورش با رادیو کردی سنندج همکاری خود را به عنوان گوینده و برنامه ساز آغاز می کند. برنامه "نازک بین رادیو" را به عنوان برنامه ای فولکلور، انتقادی و آموزشی تولید و سپس به تولید برنامه "باغچه ادبیات"، "از هرباغچه گلی"، "جواب نامه های شنوندگان"، "سیری در روستا" پرداخت و وی با تأسیس انجمن ادبی مولوی کرد در سال ۱۳۷۳ نقش بسیار ارزنده ای را در معرفی شاعران جوان کردستانی برعهده گرفت.

مجموعه اشعار کردی و فارسی زیادی از مرحوم وارستگان از جمله وصیتنامه، بمباران شهر سنندج و تاقه دار به جا مانده که همواره مردم در محافل مختلف از آنها استفاده می کنند.

وی به زبان فارسی و زبان کردی (سورانی و اورامی) با تخلص (نازک بین) اشعاری را سروده است که در چهار مجلد گردآوری شده که هنوز به چاپ نرسیده است.

عبدالغفار وارستگان که سال ها عمر خود را به سرودن شعر با مضامین علوم قرآنی، مدح قرآن و مدح رمضان و اشعار مذهبی گذرانده بود، سه شنبه سوم آذر ماه ۱۳۸۸ در سن ۸۰ سالگی به دیار باقی شتافت.