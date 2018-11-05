به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) همدان ظهر دوشنبه با حضور حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه، فرمانده و مسئولین سپاه انصارالحسین(ع) استان و شهرستانها و مسئولین دفتر نمایندگی ولی فقیه در شهرستانها در سالن مجتمع انصار برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران احیاگر اسلام ناب محمدی بود چراکه انسان بدون پیروی از شریعت به حیات واقعی دست نمییابد، گفت: انقلاب اسلامی حق حیات بر گردن ما دارد.
حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی بابیان اینکه انقلاب اسلامی استکبار را متزلزل کرده و رژیم صهیونیستی که تا دیروز شعار نیل تا فرات سر میداد امروز تمام تلاش خود را به حفظ موجودیت خود معطوف کرده است، افزود: رژیم اشغالگر قدس امروز در مقابل حزبالله درمانده شده و به استیصال افتاده است.
وی با بیان اینکه باید شکرگزار نعمت ولایت بوده و قدردان باشیم که انقلاب اسلامی را خدا به ایران هدیه داد، عنوان کرد: برای شکرگزاری این انقلاب باید آن را حفظ کنیم چراکه انقلاب زنده است و به همین دلیل دشمن دارد.
وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دشمن دارد پس زنده است و باید از آن حفاظت کرد، گفت: تمام همت استکبار این است که ماندگاری انقلاب را بر هم بزند و بر همین اساس همه همت ما نیز باید تلاش برای ماندگاری انقلاب باشد به طوریکه سهم خود را در ماندگاری آن بیابیم.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه انقلاب چهار ستون دارد و این چهار ستون را باید روز به روز تقویت کرد تاکیدکرد: مشکل دشمنان این است که اسلام با انقلاب زنده شده است.
حجت الاسلام حاجی صادقی با بیان اینکه باید روحیه استکبارستیزی را تقویت کنیم، گفت: اسلام به ما تأکید کرده که سرباز حسینی دست در دست دشمنان نمیگذارد.
حاجیصادقی با بیان اینکه از همه داشتههای خود برای حفظ دین میگذریم، افزود: دشمن فشارها و تحریمهای خود را برای از بین بردن این روحیه به کار گرفت و موفق نشد چراکه روحیه استکبارستیزی مردم تقویت شده است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با بیان اینکه باید استعداد و شایستگی لازم برای ظهور را در خود ایجاد کنیم، گفت: ظهور دو شرط بسیار مهم دارد که انقلاب اسلامی در آن تأثیر بسیاری دارد.
وی استکبارستیزی را شرط اول ظهور دانست و بابیان اینکه در گذشته مسلمانان آن را رعایت نکردند و در مقابل مستکبران سر تعظیم فرود آوردند، گفت: شرط دوم ظهور امام زمان(عج) تولی است و مردم باید خود را برای فدا کردن آماده کنند و به سمت ولی خدا بروند.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان نیز با اشاره به پیادهروی عظیم اربعین حسینی و رسالت سپاه در این خصوص بیان کرد: اربعین امام حسین(ع) زمینه برای فرج منجی عالم بشریت را فراهم میکند و در این خصوص باید پاسداران رسالت بزرگ حسینی را به دوش بکشند.
سردار مظاهر مجیدی با بیان اینکه سهم پاسداران در زمینهسازی ظهور بسیار بالاست، افزود: امام حسین(ع) سفینه نجات است.
وی به رسالت پاسداری در راستای آمادهسازی زمینه ظهور اشاره و تاکید کرد: رسالت پاسداری در این زمینه ظرفیتسازی در راستای فراهم آوردن زمینه فرج است که برای این امر باید اقدام به خودسازی کند.
در این مراسم با حکم نماینده ولی فقیه در سپاه، حجت الاسلام حسین علیی به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) همدان معرفی و از زحمات و تلاشهای حجت الاسلام ابراهیم گنجعلی در مدت تصدی مسئولیت تجلیل به عمل آمد.
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