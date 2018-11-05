۵ کاروان پیاده از مازندران به مشهد مقدس عزیمت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)و شهادت جانسوز امام حسن مجتبی (ع) و شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) ، اظهار داشت : بیست و سه هزار مازندرانی در قالب ۲۵۵هیئات مذهبی زائر حرم مطهر رضوی هستند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت این ایام و برگزاری مراسم عزاداری در جوار ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) ، افزود : حضرت امام (ره) فرمودند این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و باید برای تقویت مبانی دینی و اسلامی در جامعه تلاش کنیم و الگو گرفتن از سیره و روش اهل بیت (ع) امروز تنها راه حل برون رفت از مشکلات و معضلات کشور است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت پیاده روی زائرین حرم مطهر رضوی در دهه آخر صفر اشاره کرد و بیان داشت : ۵ کاروان در قالب ۵۰۰نفر ائم از خواهران و برادران در پیاده روی دهه آخر صفر به حرم مطهر رضوی شرکت می کنند که یک کاروان آن را در این برنامه فرهنگی خواهران تشکیل می دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود به اهمیت موضوع تبلیغ در این ایام اشاره کرد و تصریح کرد : با توجه به حضور ۲۳هزار مازندرانی در قالب ۲۵۰هیئات از شهرهای مختلف مازندران ، ۱۴۵مبلغ و مبلغه در این ایام همراه زائران اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در پایان ضمن اشاره به بازدید از هیئات مذهبی استان در جوار حرم ملکوتی آقا علی بین موسی الرضا (ع) در سال های گذشته و گفتگو با آنها ، خاطر نشان کرد: طبق سنوات گذشته سرپرست استانداری مازندران و برخی مسئولین استانی و شهرستانی از هیئات اعزامی به مشهد مقدس بازدید خواهند داشت و از نزدیک با آنان دیدار و گفتگو خواهند کرد.