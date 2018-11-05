بازیگری منفی رژیم صهیونیستی تاثیری بر همکاری ایران و روسیه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر لاورنتیف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه که به دستور وی برای ارایه گزارش از نشست چهارجانبه استانبول به تهران سفر کرده است؛ پیش از ظهر امروز(دوشنبه) با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت ‌وگو کرد.

دریابان شمخانی در این ملاقات با اشاره به سه اصل راهبردی و غیر قابل تغییرکه مبنای همکاری های دفاعی-امنیتی و سیاسی ایران و روسیه در بحران سوریه بوده است، اظهار داشت:حمایت از دولت قانونی سوریه و همکاری با این کشور برای مبارزه با تروریسم، حفظ تمامیت ارضی سوریه و فراهم شدن سازوکارهای سیاسی برای تعیین آینده این کشور توسط مردم سوریه، اهدافی است که مجموعه موفقیت های سیاسی و میدانی حاصل شده برمبنای آن شکل گرفته است.

وی تعامل و هماهنگی بسیار مناسب میان ایران، روسیه و سوریه را عامل اصلی ایجاد برتری میدانی ارتش سوریه و اضمحلال طیف دشمنان و مخالفان این کشور و ایجاد شکاف میان آنها عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: ایران و روسیه در چارچوب ائتلاف موجود علاوه بر پیگیری فعال روندهای سیاسی به تقویت نیروهای مسلح سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به اقدام شایسته روسیه در استقرار سامانه دفاعی اس ۳۰۰ در سوریه افزود: سطح همکاری و مواضع مشترک ایران و روسیه نشان می دهد، بازیگری منفی رژیم صهیونیستی و اقدامات ایذایی و مذبوحانه آنان تاثیری بر همکاری دو کشور ندارد.

شمخانی افزود: مواضع اصولی و قاطع رییس جمهور روسیه در قبال یکجانبه گرایی و بدعهدی آمریکا نشان دهنده تعهد روسیه به موازین بین المللی وپیروی از منطق گفتگو و مفاهمه برای حل و رفع چالش های سیاسی و امنیتی است.

وی با اشاره به تلاش کشورهای غربی و منطقه‌ای برای جبران شکست‌های میدانی و نظامی خود در سوریه با استفاده از ابزارهای سیاسی، تاکید کرد: کشورهایی که خود قانون اساسی ندارند و با انتخابات بیگانه‌اند و یا تمامی تعهدات و قوانین بین المللی را یکجانبه زیر پا می گذارند قطعا نمی‌توانند خیرخواه مردم سوریه و کمک کننده به امنیت منطقه باشند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به فرصت های متعددی که تحریم های یک جانبه آمریکا پیش روی جامعه جهانی برای پایان دادن به رفتارهای زور گویانه آمریکا قرار داده است، اظهار داشت: در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد بغیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی همه کشورهای حاضر در اجلاس به قطعنامه پایان تحریم اقتصادی کوبا از سوی آمریکا رای مثبت دادند که این رخداد بی سابقه نشان دهنده انزوای مطلق آمریکا در جامعه جهانی است.

شمخانی درپایان افزود: مجموعه کشورها و گروه های مردمی که مورد تحریم ظالمانه آمریکا قرار گرفته اند و یا با آن مخالف هستند باید با بهره‌گیری از اجماع ایجاد شده در جامعه جهانی فرایندهای مبتنی بر پایان دادن به استفاده ابزاری آمریکا از سلاح مخرب دلار علیه استقلال کشورها را طراحی و به سرعت اجرا نمایند.

الکساندرلاورنتیف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور سوریه نیز در این ملاقات، گفت: با دستور رییس جمهور روسیه برای اجرای دو ماموریت شامل ارایه گزارش از اجلاس چهار جانبه روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه در مورد سوریه که در شهر استانبول برگزار شد و همچنین اعلام حمایت قاطع از جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های غیر قانونی آمریکا که دور دوم آن از دیروز آغاز شده است به تهران سفر کرده ام.

نماینده ویژه رییس جمهورروسیه با حمایت از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در روند سیاسی ایجاد صلح در سوریه، خاطر نشان کرد: تقویت و استمرار همکاری سیاسی و امنیتی دو کشور در سوریه تا استقرار کامل ثبات و امنیت، خواست و اراده فدراسیون روسیه بوده و در این مسیربرنامه ریزی برای پاکسازی سایر مناطق آلوده به تروریسم بویژه ادلب در دستور کار مشترک خواهد بود

وی با استقبال از پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت برنامه ریزی برای بهره گیری از اجماع جهانی ایجاد شده علیه یکجانبه گرایی آمریکا افزود: مسکو خود را متعهد به پشتیبانی از توافقات بین المللی دانسته و بر اجتناب کشورها از ابزارهای اقتصادی و تجاری برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای دیگر تاکید دارد.