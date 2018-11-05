  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد:

بهره برداری از فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی؛ سال آینده

بهره برداری از فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی؛ سال آینده

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تدوین یک برنامه زمان بندی جدید، با هدف اتمام فاز نخست پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ایرج معزی که در حاشیه بازدید میدانی از پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی سخن می گفت، با بیان آنکه بهره برداری از فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی در بخش حدفاصل تقاطع بزرگراه آزادگان تا زیرگذر الغدیر تا پاییز سال ۹۸ به طول می انجامد، از برگزاری نشست کمیته راهبری پروژه در هفته آتی خبر داد و گفت: در این نشست که با حضور تمام نهادهای دست اندرکار و همچنین نماینده سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برگزار خواهد شد، درباره موارد مهمی از قبیل برنامه زمان بندی، رفع معارضات و نحوه تامین اعتبارات لازم تصمیم گیری خواهد شد.

بزرگراه شهید بروجردی، بزرگراهی در امتداد آزادراه تهران- ساوه و در بخش حدفاصل بزرگراه آزادگان تا بلوار ۴۵ متری بهار است. یکی از مهم ترین نتایج بهره‌برداری از این بزرگراه، اتصال دسترسی بازار آهن به بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران- ساوه و در نتیجه حذف تردد خودروهای سنگین از معابر حمل و نقلی منطقه ۱۸ خواهد بود.  

عملیات اجرایی در محدوده های شرقی و غربی پل تقاطع رودخانه کن به منظور فراهم ساختن شرایط اتصال اتوبان تهران- ساوه به بزرگراه شهید بروجردی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 4450755
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها