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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

سیلاب و بارندگی در مناطق وسیعی از کشور/ هوا سردتر می‌شود

سیلاب و بارندگی در مناطق وسیعی از کشور/ هوا سردتر می‌شود

سازمان هواشناسی اعلام کرده طی روزهای آینده در مناطق وسیعی از کشور احتمال بارندگی، سیلاب و آبگرفتگی معابر وجود دارد و دمای هوای کشور نیز در برخی از مناطق کاهش خواهد یافت.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با ورود سامانه بارشی در غرب کشور امروز دوشنبه رگبار باران گاهی با رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی همراه با آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال وقوع سیلاب  در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و کردستان پیش‌بینی می‌شود. 

احد وظیفه افزود: فردا سه شنبه رگبار باران گاهی با رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی،  همراه با آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال وقوع سیلاب در استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کردستان، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس و بارش باران در برخی مناطق همراه با احتمال آب گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق استانهای البرز، تهران، قم، مرکزی، سمنان، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان،  غرب اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، همدان، زنجان و قزوین اعلام شده است.

به گفته وی فردا در ارتفاعات شمال غرب، البرز مرکزی و زاگرس مرکزی بارش برف دور از انتظار نیست و کاهش ۳ تا ۵ درجه ای دما در سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور پیش بینی می شود.

وظیفه همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه بارش باران همراه با آب گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق خوزستان، شمال بوشهر، شمال غرب فارس و کهگیلویه وبویراحمد و کاهش ۶ تا ۸ درجه دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی شده و از این رو توصیه می شود طی این سه روز جهت کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات لازم از سوی هموطنان عزیز، سازمانهای امدادی و مدیریت بحران  بکار گرفته شود.

کد مطلب 4450773

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