تورم تولید کننده صنعت ۲۲.۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ١٣٩٧ به عدد ٣٤٠.٣ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨٩.٠)، ١٧.٧ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢.٨)، ٥٢.٨ درصد افزایش داشته ­است.

درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ٣٢.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (٢٢.٧ درصد)، افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش «تولید فلزات اساسی» با ٢٩.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٣١٣.٩ به ٤٠٧.٥ رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته ­است. شاخص قیمت تولیدکننده «صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت» با ٧.٥ درصد، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با ٢١.٨ درصد، «صنایع محصولات شیمیایی» با ٢٣.٧ درصد، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» با ٥٥.٦ درصد، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد وانتقال برق» با ٤٥.٥ درصد و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» با ٦.٢ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص صنعت داشته اند.

شاخص قیمت تولیدکننده در تمامی زیربخش­های صنعتی نسبت به فصل قبل با افزایش روبرو بوده است.

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