سمنان میزبان رزمایش مدافعان آسمان ولایت شد/انهدام اهداف نفوذی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار سید محمد موسوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل برگزاری رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۹۷، ضمن بیان اینکه رزمایش دوروزه با حضور یگانهایی از قرارگاه پدافند خاتمالانبیا (ص)، نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه در گسترهای به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومترمربع در بخشهایی از شمال، غرب، شرق و مرکز کشور برگزار میشود، تأکید کرد: بخش از استان سمنان نیز میزبان این رزمایش خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ارتقاء سطح توان یگانهای پدافندی در زمره اهداف این رزمایش است، افزود: در این رزمایش بزرگ برخی تسلیحات نظامی و راداری نیز آزمایش میشود.
انهدام اهداف نفوذی
سخنگوی رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۹۷ بیان کرد: موشکهای بهینهسازی شده «تلاش» و «سوم خرداد» نیز در این رزمایش آزمایش شد که اهداف نفوذی به منطقه رزمایش، علیرغم سطح مقطع راداری پائین را مورد هدف قراردادند، همچنین از قابلیتهای این موشکها میتوان بهچابکی و سرعت عمل بالا و توانمندی عملیات در محیط چنگ الکترونیک، پایداری عملیات، تعداد کم پرسنل و ... اشاره کرد.
موسوی همراهی تمام یگانهای عملیاتی در این رزمایش را مطلوب توصیف کرد و گفت: شرایط برای برگزاری این رزمایش به خوبی مهیا شده است.
وی افزود: یکی دیگر از بخش های این رزمایش، مقابله با موشک های کروز است که با سطح مقطع رادار گیری بسیار پائین و همچنین ارتفاع کم می توانند دردسرهایی را ایجاد کنند که خوشبختانه سامانه های پدافندی ما قابلیت انهدام آن ها را دارد.
موسوی همچنین گفت: تاکید بر بهره برداری از سامانههای بومی تولید شده داخل به منظور نمایش توانمندی نیروهای بومی متدین و با دانش ایرانی دیگر رکن اصلی رزمایش مدافعان آسمان ولایت است.
نظر شما