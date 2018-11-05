سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب خاک وارد سدهای کشور می شود

هوشنگ جزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با عنوان اینکه طرح آبخیزداری حدود ۹ میلیون تن در هکتار فرسایش خاک را جلوگیری می کند افزود: این درحالی که فرسایش و رسوب بزرگترین مشکل در کشور محسوب می شود و با بارندگی و تغییرکاربری نادرست سطحی از خاک را از دست می دهیم.

جزی با بیان اینکه ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال خاک وارد سدهای کشور می شود گفت: هر سال به اندازه سد امیرکبیر خاک از دست می دهیم و هرسال با عدم کنترل خاک در بالادست، یک سد را در کشور از دست می دهیم.

جزی با اظهار اینکه طبق برنامه ششم توسعه ۱۰ میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی باید تحت پوشش طرح های آبخیزداری قرار گیرد گفت: به طور میانگین سالانه باید دو میلیون هکتار از عرصه ها تحت پوشش این طرح قرار گیرد.

۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری نیاز است

وی افزود: در حال حاضر به طور میانگین برای اجرای هر هکتار طرح آبخیزداری تا پایان برنامه ششم به یک میلیون تومان اعتبار نیاز است و در مجموع ۱۰ هزار میلیارد توان اعتبار لازم است.

وی با بیان اینکه امسال ۷۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری درنظر گرفته شده است گفت: با این اعتبار در ۶۴۲ حوزه آبخیزداری با سطح هشت میلیون هکتار در حال انجام پروژه های آبخیزداری هستیم.

جزی با بیان اینکه با اعتبار درنظر گرفته شده بخشی از طرح های آبخیزداری اجرا می شود گفت: با ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار صندوق توسعه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هکتار از عرصه ها تحت پوشش طرح های آبخیزداری قرار خواهند گرفت.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و تثبیت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: متاسفانه اعتبار به آبخیزداری در طول سال های گذشته کم اختصاص داده شده است درحالی که آبخیزداری چهار برابر هزینه صرف شده منفعت خواهد داشت.

وی افزود: پروژه های آبخیزداری در یک نقطه متمرکز نمی شود و مردم در تمام حوزه ها از آن نفع می برند و سبب کنترل سیل در کل حوزه ها خواهد شد.

جزی با اظهار اینکه وضعیت کنترل سیل در مناطقی که طرح های آبخیزداری اجرا شده بهتر است ادامه داد: منفعت آبخیزداری در کل حوزه ها است.

وی با بیان اینکه ۲۵ پروژه آبخیزداری با هدف بررسی و پایش کنترل سیلاب مورد ارزیابی قرار گرفته است گفت: ۳۷ حوزه آبخوان و ۱۱ ایستگاه معرفی نما داریم و ۱۶ نوع اقدام را اندازه گیری خواهند کرد.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و تثبیت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اثرات آبخیزداری گفت: ۵۳۰ مترمکعب درسال از نتابع طرح های آبخیزداری آب استحصال و از تبخیر آن جلوگیری می شود و افزایش ۱۲۰ کیلوگرمی تولید علوفه از دیگر اثرات توجه به آبخیزداری است.

تشریح سیاست ها، درس آموخته ها و تجارب به دست آمده در زمینه انجام فعالیت های آموزشی، ترویجی و مشارکتی، تشریح سیاست ها و برنامه های بخش آبخیزداری در زمینه فعالیت های مشارکتی، تشکیل گروه های کاری تدوین برنامه اقدام تسهیل‌گر از جمله اهداف کارگاه تحلیل عملکرد و هم افزایی فعالیت های آموزشی، ترویجی و مشارکتی در پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است.