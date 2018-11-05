به گزارش خبرنگار مهر، علی فرقانی تهرانی بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از سال‌های گذشته تاکنون بحث و کاربرد ربات‌های پرنده غیرنظامی گسترده‌تر شده است و بر این اساس ایده برگزاری این مسابقات در سال ۹۴ با ایده گسترش کاربرد ربات‌های پرنده و ریزپهپادهای سرعتی و پایه ریزی اولین ورزش هوایی رباتیک در کشور شکل گرفت و در طول دو دوره برگزاری فیدبک‌های خوبی داشتیم.

وی افزود: دوره اول رویداد در یک بخش شامل لیگ سرعت برای نخستین بار در کشور آغاز به کار کرد و برخلاف تصور با استقبال چشمگیری روبرو شد و دوره دوم نیز در سه بخش متفاوت و جدید شامل لیگ سرعت، امداد و نجات و ضدتروریست و لیگ ابتکارات در حوزه پهپادهای غیرنظامی برگزار شد.

دبیر علمی سومین دوره مسابقات جام ملی پهپادها بیان داشت: این دوره با محوریت کاربردی و نزدیک کردن صنایع و ارگانهای حامی دانشجویان نوآور و فناور با امتیازاتی مانند جوایز نقدی و سهمیه بنیاد ملی نخبگان و کسری خدمت سربازی به اتمام رسید.

وی ادامه داد: این مسابقات در دوره دوم برگزاری خود توانست در بخش مسابقات فناورانه جشنواره ملی حرکت، دهمین عنوان رویداد برگزیده را از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت کند.

برگزاری سه لیگ سرعت، امداد و نجات و پروازهای آکروبات و نمایشی

فرقانی با اشاره به اینکه سومین دوره مسابقات جام ملی پهپادها دارای سه لیگ سرعت، امداد و نجات و لیگ پروازهای آکروبات و نمایشی است، ابراز داشت: لیگ سرعت در دوره سوم با چالش پرواز در شب همراه خواهد بود.

وی اضافه کرد: لیگ امداد و نجات در حوزه کاربرد ربات‌های پرنده بر اساس نیاز کشور به منظور استعدادیابی از نخبگان و فعالان در حوزه پهپاد، طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

دبیر علمی سومین دوره مسابقات جام ملی پهپادها تاکید کرد: عملیات و رخدادهای این لیگ شامل نقشه برداری و لیزر اسکن سه بعدی و دو بعدی محیط، انجام عملیات امدادرسانی و شناسایی مصدومان و حمل محموله های امدادی، شناسایی مناطق حادثه دیده صنعتی و کارگاهی و موارد محیط زیستی به منظور دریافت خروجی کاربردی برای مواجهه با این قبیل حوادث است.

محکی بر تسلط خلبانان در چالش های پروازی و عملیات واکنش سریع پهپادی

وی اضافه کرد: لیگ پروازهای آکروبات و نمایشی نیز برای نخستین بار بر مبنای سنجش مهارت های پروازی خلبانان برنامه ریزی شده است و محکی بر تسلط خلبانان در چالش های پروازی و عملیات های واکنش سریع پهپادی است.

فرقانی با اشاره به اینکه امسال دوره ساماندهی پهپادها، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی نیز به مسابقات اضافه شده است، گفت: این دوره از مسابقات به صورت کشوری و با همکاری شورای عالی امنیت کلی و اتحادیه صنایع هوایی و فضایی (گروه پهپادها) به منظور ساماندهی و ارتقای سطح علمی فعالیت حوزه پهپاد برنامه ریزی شده است.

مسابقات جام ملی پهپادها به بخش دانشجویی منحصر نشده است

وی اضافه کرد: مسابقات امسال به بخش دانشجویی منحصر نشده است به نوعی که امسال تیم دانش آموزی هفت نفره نیز در مسابقات حضور دارند که همگی از بانوان محصل دبیرستان عدالت هستند.

دبیر علمی سومین دوره مسابقات جام ملی پهپادها با اشاره به اینکه شرایط بحرانی اقتصادی کشور در برگزاری این رویداد موثر بوده است و تنها به همت دانشگاه اصفهان توانستیم مسابقات امسال را برگزار کنیم، بیان داشت: سرعت رشد مسابقه در کشور با وجود تاخیر یک ساله در برگزاری با دنیا برابر است و هرسال به جمعیت مخاطبان از قشرهای مختلف اضافه می‌شود.

وی نبود تسهیلات برای دانشجویان و فعالان این حوزه از دیگر چالش‌های این مسابقات برشمرد و ابراز داشت: ۵۴ تیم در قالب سه لیگ مذکور برای مسابقات حضور یافتند که از این میان ۳۶ تیم پذیرفته شده و ۱۹ تیم ثبت نام قطعی کردند.

۱۱ تا ۱۲ تیم شرکت کننده در مسابقات جام ملی پهپادها از اصفهان هستند

فرقانی گفت: از این میان تیم های شرکت کننده ۱۱ تا ۱۲ تیم از اصفهان هستند و در رده‌ دوم وسوم میزان شرکت کننده نیز تهران و مشهد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه دانشگاه هایی مانند دانشگاه آزاد نجف آباد، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، دانشگاه تبریز و اصفهان در این مسابقات حضور دارند، گفت: اصفهان قطب هوافضای کشور از پس از پیروزی انقلاب تاکنون بوده است به نوعی که ۶۰ تا ۷۰ درصد مقامات برگزیده کشور در این حوزه همواره از استان اصفهان بوده اند.

عدم حمایت‌های لازم و کافی از فعالیت های علمی در کشور

دبیر علمی سومین دوره مسابقات جام ملی پهپادها با اشاره به عدم حمایت های لازم از این نوع فعالیت ها ابراز داشت: بسیاری از نهادهای کشور راضی به ورود پهپاد برای امور مورد نیاز از خارج از کشور هستند و از ظرفیت جوانان مستعد کشور در این زمینه استفاده نمی شود.