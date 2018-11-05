شهرداری تبریز از آثار هنری هنرمندان حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر ظهر امروز دوشنبه در بازدید از یازدهمین سوگواره تجسمی ۷۲ بغض بوم، ضمن تشکر از فعالیت های حوزه‌ هنری آذربایجان‌شرقی برای برگزاری چنین برنامه هایی گفت: آثار بسیار ارزنده ای در این سوگواره تجسمی خلق می شود و این نشان می دهد که زبان هنر بهترین زبان برای انتقال پیام عاشورا می باشد.

شهین باهر ادامه داد: همچنان که تبریز سرآمد بسیاری از امور می باشد، در امر هنر و خلق اثار هنری نیز از سرآمدان کشور می باشد و باید تلاش کنیم در کنار حوزه هنری و سایر نهادهای فرهنگی هنری از این آثار حمایت کنیم.

وی گفت: جمع شدن هنرمندان، نقاشان و خوش نویسان شهرمان بسیار ارزشمند است که این کار با به نمایش گذاشتن اتفاقات کربلا بسیار ارزشمندتر می شود.

شهین باهر خاطر نشان کرد: حس و حالی که هنرمندان برای به نمایش گذاشتن آثار خود در باب عاشورا بسیار دیدنی است و مردم را برای بازدید به مکان دعوت می کنیم.

وی گفت: شهرداری کلانشهر تبریز هم در کنار حوزه هنری برای حمایت از هنرمندان در تلاش هست و در خدمت این عزیزان برای به نمایش گذاشتن آثار برای عموم مردم هستیم. می توانیم این آثار را در جهت اقتصادی هم به کار برد و در تمامی ایستگاه مترو برای ارائه و فروش این آثار آمادگی لازم را داریم تا بیش از بیش موجب تشویق و ادامه فعالیت های هنرمندان باشیم.

شهردار کلانشهر تبریز گفت: هر چه بیشتر برای معرفی این عزیزان و هنرمندان تلاش خواهیم کرد و در کنار این عزیزان هستیم.