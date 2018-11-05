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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه:

همکاری بین ایران و ترکیه می تواند تاثیر جهانی داشته باشد

همکاری بین ایران و ترکیه می تواند تاثیر جهانی داشته باشد

تبریز- رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه گفت: همکاری بین ایران و ترکیه با توجه به تحولات و تنش های جهانی می تواند تاثیر بسزایی در جهان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان شمس اوی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین نشست مجمع همکاری های بین بخشی ایران و ترکیه افزود: برای توسعه روابط باید فرصت ها و ریسک ها به صورت تخصصی مطالعه شود.

وی با اشاره به وجود تنها سه کشور در جهان با سرمایه بیش از یک ترلیون دلاری تصریح کرد: ایران و ترکیه در زمینه انتقال تکنولوژی می توانند برای یکدیگر بسیار مفید باشند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه همچنین در خصوص راهکار های بین دولت ها نیز گفت: معافیت گمرکی برای بازرگانان ترکیه ای میتواند موجب افزایش چشم گیر مراودات تجاری با ایران شود.

کد مطلب 4450805

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