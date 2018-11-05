همکاری بین ایران و ترکیه می تواند تاثیر جهانی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان شمس اوی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین نشست مجمع همکاری های بین بخشی ایران و ترکیه افزود: برای توسعه روابط باید فرصت ها و ریسک ها به صورت تخصصی مطالعه شود.

وی با اشاره به وجود تنها سه کشور در جهان با سرمایه بیش از یک ترلیون دلاری تصریح کرد: ایران و ترکیه در زمینه انتقال تکنولوژی می توانند برای یکدیگر بسیار مفید باشند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه همچنین در خصوص راهکار های بین دولت ها نیز گفت: معافیت گمرکی برای بازرگانان ترکیه ای میتواند موجب افزایش چشم گیر مراودات تجاری با ایران شود.