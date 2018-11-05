فرآیند جهانی شدن با تحرک پذیری اقتصاد امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عباس زاده ظهر دوشنبه در افتتاحیه چهارمین نشست مجمع همکاری های بین بخشی ایران و ترکیه با بیان این مطلب افزود: مشارکت بیش از پیش بین ایران و ترکیه می تواند نقش بسزایی در کاهش تنش ها داشته باشد.

مدیر کل اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی تاکید کرد: وجود تنش ها، شرایطی را فراهم کرده که دو کشور می توانند با بهبود هر چه سریعتر نظام های اقتصادی اثر مثبتی را شاهد باشند.

وی با اشاره به میزان مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور در خصوص مشکلات بازرگانان ایرانی تصریح کرد: بزرگترین مشکل برای تجار ایرانی بالابودن تعرفه های تجاری است که علی رغم مذاکرات و نظرات سران دو کشور این مشکل هنوز حل نشده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی مشکل دیگر تجار ایرانی را عدم همکاری بانک های ترکیه با آنان اعلام کرد و گفت: باید توجه شود که مسیر اصلی تجارت در دنیای کنونی از طریق حساب های بانکی ممکن است.

عباس زاده با تاکید بر اینکه همواره همکاری های خوبی بین ایران و ترکیه وجود داشته گفت: فرآیند جهانی شدن با افزایش ارتباطات جهانی و تحرک پذیری اقتصادی و کالا امکان پذیر است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی افزود: با توجه به افزایش منابع مصرفی و تولیدی دو کشور باید ظرفیت مراودات تجاری نیز افزایش یابد.

وی تصریح کرد: رفع موانع اقتصادی می تواند توانایی تولید کنندگان ایران و ترکیه را افزایش دهد.

عباس زاده افزود: این امر اثر مثبتی برای بهبود و پایداری روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور خواهد داشت.