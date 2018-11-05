شهردار سنندج بعنوان شهرداری برتر در حوزه پدافند غیرعامل انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، هفتمین همایش ملی پدافند غیر عامل کشور با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما در تهران برگزار شد که در این همایش از برگزیدگان این حوزه تجلیل بعمل آمد.

بر اساس این گزارش در هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل کشور از شهردار سنندج، وزیران کشور و آموزش و پرورش، استانداران کرمانشاه، ایلام، خوزستان و فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به دلیل توجه و برنامه ریزی در حوزه پدافند غیرعامل بعنوان افراد برتر در سال ۹۷ انتخاب و تجلیل شد.

گفتنی است در این مراسم سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، سرلشکر عطالله صالحی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علوی وزیر اطلاعات سخنرانی داشتند.

در ادامه مراسم هفتمین همایش ملی پدافند غیر عامل از جمعی از برگزیدگان حوزه پدافند غیر عامل که برنامه ریزی و اقدامات مناسبی در این حوزه در سالجاری داشتند تجلیل بعمل آمد.

در بین شهرداران کشور حشمت الله صیدی شهردار سنندج بعنوان شهردار برتر کشور در خصوص توجه و اقدامات مناسب در حوزه پدافند غیر عامل انتخاب و با اهدا لوح تقدیری از وی تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم علاوه بر شهردار سنندج از وزیران کشور و آموزش وپرورش، استانداران استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان و همچنین فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله که بعنوان برگزیدگان حوزه پدافند غیر عامل در سال ۹۷ انتخاب شده بودند تجلیل بعمل آمد.