تساوی استقلال برابر ماشین در نیمه اول/شفر یک بازیکن را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم از هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز دوشنبه با دیدار تیم های ماشین سازی و استقلال در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شروع این دیدار با حملات میزبان همراه بود و این تیم توسط رضا خالقی فر دو بار با شوت هایی محکم دروازه رحمتی را تهدید کرد اما ضربات او راه به دروازه استقلال پیدا نکرد.

بعد از این حملات استقلال در دقیقه ۱۸ توسط مهدی قائدی صاحب یک موقعیت خوب درون محوطه جریمه شد که ضربه محکم او را دروازه بان ماشین سازی دفع کرد.

در ادامه بازی افت کرد و استقلال نماش قابل قبولی نداشت. ضمن اینکه علی کریمی در اواسط نیمه اول به دلیل مصدومیت از زمین بیرون رفت.

شاگردان شفر در دو دقیقه وقت اضافه نیمه اول چند کرنر روی دروازه ماشین سازی ارسال کردند اما نتوانستند خطری روی دروازه ایجاد کنند.