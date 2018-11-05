لابراتوار فیلمساز بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، لابراتوار فیلمساز که نقش مهمی در سینمای ایران داشته‌ است در اوایل سال ۱۳۹۳ به دلیل دیجیتالی شدن صنعت سینما تعطیل شد و اخیرا با بازسازی توسط موسسه سینما شهر به عنوان محل جدید این موسسه و مرکز پشتیبانی سینماهای کشور به بهره برداری رسید.

محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی در بازدید از محل سابق لابراتوار فیلمساز با ابراز خوشنودی از حفظ این بنای تاریخی پیشنهاد کرد: بخشی از لابراتوارهای فیلم که سیر تحول و تاریخچه این صنعت را نشان می دهد در این ساختمان به عنوان موزه صنعت لابراتوار فیلم نگهداری شود.

در این بازدید که در حاشیه جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان امور سینمایی و سمعی بصری انجام شد سالن سینما با ظرفیت ۵۰ نفر برای نمایش فیلم و کنترل استانداردهای کیفیت صدا و تصویر نیز به بهره برداری رسید.

لابراتوار فیلمساز در سال ۱۳۴۶ در تهران واقع در خیابان مفتح جنوبی کوچه بوربور به عنوان لابراتوار ظهور و چاپ تاسیس شد و بخش عمده فعالیت آن از بدو تاسیس تا اواخر دهه ۱۳۵۰ ظهور و چاپ فیلم‌های تبلیغاتی بود اما از دهه ۱۳۶۰ شرکت فیلمساز به یکی از اصلی‌ترین لابراتوارهای ظهور و چاپ فیلم‌های سینمایی تبدیل شد.

بیش از ۳۷۰ فیلم سینمای ایران از جمله «مغول ها»، «غریبه و مه»، «باغ سنگی»، «اجاره نشین ها»، «کانی مانگا»، «شاید وقتی دیگر»، «مرهم» و «سعادت آباد» مراحل فنی را در این لابراتوار انجام داده اند.