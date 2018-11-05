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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

لابراتوار فیلمساز بازسازی شد

لابراتوار فیلمساز بازسازی شد

موسسه سینما شهر با خرید لابراتوار فیلمساز، مکان این شرکت قدیمی را که بخش مهمی از فیلم های تاریخ سینمای ایران در آن تولید شده است، حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، لابراتوار فیلمساز که نقش مهمی در سینمای ایران داشته‌ است در اوایل سال ۱۳۹۳ به دلیل دیجیتالی شدن صنعت سینما تعطیل شد و اخیرا با بازسازی توسط موسسه سینما شهر به عنوان محل جدید این موسسه و مرکز پشتیبانی سینماهای کشور به بهره برداری رسید.

محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی در بازدید از محل سابق لابراتوار فیلمساز با ابراز خوشنودی از حفظ این بنای تاریخی پیشنهاد کرد: بخشی از لابراتوارهای فیلم که سیر تحول و تاریخچه این صنعت را نشان می دهد در این ساختمان به عنوان موزه صنعت لابراتوار فیلم نگهداری شود.  

در این بازدید که در حاشیه جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان امور سینمایی و سمعی بصری انجام شد سالن سینما با ظرفیت ۵۰ نفر برای نمایش فیلم و کنترل استانداردهای کیفیت صدا و تصویر نیز به بهره برداری رسید.

لابراتوار فیلمساز در سال ۱۳۴۶ در تهران واقع در خیابان مفتح جنوبی کوچه بوربور به عنوان لابراتوار ظهور و چاپ تاسیس شد و بخش عمده فعالیت آن از بدو تاسیس تا اواخر دهه ۱۳۵۰ ظهور و چاپ فیلم‌های تبلیغاتی بود اما از دهه ۱۳۶۰ شرکت فیلمساز به یکی از اصلی‌ترین لابراتوارهای ظهور و چاپ فیلم‌های سینمایی تبدیل شد.

بیش از ۳۷۰ فیلم سینمای ایران از جمله «مغول ها»، «غریبه و مه»، «باغ سنگی»، «اجاره نشین ها»، «کانی مانگا»، «شاید وقتی دیگر»، «مرهم» و «سعادت آباد» مراحل فنی را در این لابراتوار انجام داده اند.

کد مطلب 4450892
زهرا منصوری

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