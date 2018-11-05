نیاز به ۴۰ هزار مشاور در آموزش و پرورش داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی معاون پرورشی آموزش و پرورش در مراسم رونمایی از طرح نماد گفت: امروز در واقع ۴ طرح رونمایی می شود. ما انتظار داریم به ابعاد کار در آموزش و پرورش و اعتبارات آن توجه شود.

وی ادامه داد: ما پیش از این پرونده الکترونیکی دانش آموزی داشتیم که به این سامانه جدید نماد لینک شده است. نظام استعدادیابی و تمام آزمون های استاندارد استعدادیابی به این سامانه لینک شده است و هر چه از این سامانه در می آید ، نیمرخ روانی دانش آموزان است.

به گفته وی مهمترین بخش این طرح طراحی اپلیکیشنی است که در اختیار مشاوران و والدین قرار می گیرد و شبانه روز می توان به اطلاعات دانش آموزان دسترسی داشت و به محض اینکه اتفاقی در ارتباط با دانش آموزی مشاهده شد در این اپلیکیشن ثبت شود.

وی درباره طرح دومی که امروز رونمایی می شود بیان کرد: یکی از سیاست های معاونت پرورشی توسعه فضیلت ها در دانش آموزان است و طرحی تدوین کردیم که بر اساس آزمون های روانی سامانه نماد این موارد توسعه داده می شود. در گام اول در ۲۳ هزار آموزشگاه در متوسطه اول کارگاه برگزار می کنیم. ۱۰ ساعت کارگاه توانمندسازی برگزار می شود. در گام دوم برای ۶ فصیلت محوری را در قالب ۲۴ مهارت، محتوا برای مشاوران تولید شده که امروز رونمایی می شود.

معاون پرورشی اظهار کرد: یک میلیون دانش آموز در این محدوده تحت پوشش هستند و ۲۰ میلیارد تومان هزینه این فعالیت هاست. همچنین به صورت غیر حضوری برای ۶۰۵ هزار معلم نیز آزمون هایی برگزار می کنیم.

وی ادامه داد: کار دیگری که امروز رونمایی می شود طرح مهارت خوب زیستن در زندگی مشترک است و برای دانش آموزان پایه ۱۱ و برای ۴۳۰ هزار دانش آموز دختر این طرح اجرا می شود که شامل۱۶ ساعت آموزش مهارت خوب زیستن در زندگی مشترک است با سرفصل های مشخص که بیش از ۶ میلیارد هزینه دارد.

وی درباره طرح آخر بیان کرد: طرح بعدی طرح همیار مشاور است. یکی از بهترین اقدامات در حوزه مراقبت ها خواهد بود که در متوسطه اول اجرا می شود. در این طرح هر کلاس یک مشاور دانش آموز دارد و پیش بینی ما در گام اول ۱۰۰ هزار همیار مشاوره است.

کاظمی در پایان گفت: بدون نیروی انسانی متخصص اتفاقی نمی افتد. ما ۴۰ هزار مشاور نیاز داریم تا طرح جامع مشاور را اجرا کنیم.