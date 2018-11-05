دردسرهای بی پایان بلیت فروشی بازی پرسپولیس و کاشیما

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فوتبال پرسپولیس و کاشیما ژاپن از ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم خواهند رفت.

مسئولان باشگاه پرسپولیس بارها اعلام کردند بلیت فروشی این مسابقه اینترنتی است و در ورزشگاه آزادی بلیتی فروخته نخواهد شد. بلیت فروشی امروز از ساعت ۱۲ آغاز شد اما با گذشت چند دقیقه، سایت مربوطه از دسترس خارج شد. مدیران بلیت فروشی مدعی شدند مراجعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به سایت باعث بروز مشکلاتی شده است و برای همین زمان جدیدی برای بلیت فروشی مشخص شد.

طبق اعلام مجری طرح فروش الکترونیک بلیت قرار شد ساعت ۱۵ دوباره بلیت فروشی صورت بگیرد ولی سایت gishe3.com بازهم از دسترس خارج شد تا تماشاگران پرسپولیس همچنان برای خرید بلیت بلاتکلیف باشند. حتی شایعه فروشی بلیت در روز جمعه هم مطرح شده است تا کلاف سردرگمی برای تماشاگرانی ایجاد شود که قصد دارند مسابقه را از نزدیک تماشا کنند.

تجربه تلخ بلیت فروشی غیر شفاف و اینترنتی در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی بین پرسپولیس و السد باعث شد تا تماشاگران زیادی باوجود خرید اینترنتی بلیت، پشت در بمانند.

انتظار می رود مسئولان باشگاه پرسپولیس با کمک نهادهای نظارتی، با شفافیت در این عرصه ورود کرده و اجازه ندهند دلخوشی هواداران پرسپولیس برای حساسترین بازی این تیم در لیگ قهرمانان دستمایه سودجویی و یا بی کفایتی قرار بگیرد.