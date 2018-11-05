ترکیه حکم جلب رضا ضراب را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دادگاهی در استانبول حکم جلب رضا ضراب را صادر کرد. این حکم به دلیل ساختوساز غیرقانونی ضراب در ویلای خود در استانبول صادر شده است و در صورت محکوم شدن ضراب در دادگاه سه سال زندان برای او به همراه خواهد داشت.
رضا ضراب که در آمریکا به سر میبرد، شاهد یکی از جنجالیترین پروندههای نقض تحریم های ایران است. قاضی دادگاه استانبول در تماس با وزارت خارجه ترکیه خواستار آن شده که این وزارتخانه در تماس با دادگستری آمریکا و کنسولگری ترکیه در نیویورک، وضعیت حقوقی ضراب در آمریکا را بررسی کند.
دویچه وله نیز در این رابطه می نویسد: رضا ضراب، تاجر ۳۴ ساله که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، سال ۲۰۱۶ میلادی در جریان یک سفر به آمریکا همراه خانوادهاش، بازداشت شد. اتهام او کمک به ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه این کشور بود.
بازداشت او در آمریکا موجب تنش در رابطه ترکیه و آمریکا شد. ضراب رابطه بسیار نزدیکی با چهرههای پرنفوذ دولت اردوغان داشت و اردوغان تلاش زیادی برای آزادی او در آمریکا انجام داد. این تلاش ها اما در آخرین ماههای ریاستجمهوری باراک اوباما به نتیجه نرسید.
ضراب که در آمریکا در پرونده نقض تحریم های ایران مجرم شناخته شد تصمیم گرفت با دادستان پرونده خود همکاری کند. او به جایگاه شهود رفت و از اطلاع مقامات عالی رتبه ترکیه از نقض تحریم های ایران خبر داد.
همکاری ضراب با دادستان پرونده، به نوشته رسانههای آمریکا نقش بسیار پررنگی در پیشرفت پرونده داشت. رضا ضراب حتی در دادگاه ادعا کرد که رئیسجمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان از فعالیتها برای دور زدن تحریمهای ایران مطلع بوده است. دولت ترکیه بلافاصله این ادعا را رد کرد و از دست داشتن در هرگونه داد و ستد با او یا پرداخت و دریافت رشوه برای نقض تحریمهای ایران اظهار بیاطلاعی کرد.
اما شهادت رضا ضراب در دادگاه محمد هاکان آتیلا، مدیر پیشین بانک دولتی هالک ترکیه که او هم در آمریکا بازداشت شده بود، منجر به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آتیلا شد.
پرونده هالک بانک و صدور حکم زندان برای مدیر پیشین این بانک دولتی ترکیه یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که رابطه آنکارا و واشنگتن را به شدت تیره کرد. هالک بانک هنوز هرگونه تخلف در تحریم های آمریکا علیه ایران را رد میکند و رئیسجمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان هم حکم دادگاه نیویورک علیه این بانک را حمله سیاسی علیه دولت خود میداند.
اردوغان در همین رابطه روز شنبه ۱۲ آبان بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که در مورد پرونده هالک بانک با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا گفتگو کرده است. در پی این سخنان اردوغان سهام این بانک در نخستین روزکاری هفته، یعنی دوشنبه ۱۴ آبان افزایش یافت.
با این وجود روشن نیست که آیا مقامات ترکیه میتوانند اقدامی برای استرداد رضا ضراب از آمریکا انجام دهند یا خیر.
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