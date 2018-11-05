ائتلاف آمریکایی ۳ کودک را در سوریه به خاک و خون کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، ۳ کودک در حمله امروز ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا در دیرالزور سوریه شته شدند.

خبرگزاری «سانا» در این خصوص اعلام کرد: تهاجم ائتلاف به روستای «الشفعه» (Al-Shaafah) واقع در دیرالزور روی داده است.

بر اساس اعلام اسپوتنیک، حادثه مذکور پس از آن روی می دهد که در حمله مشابه هفته گذشته ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش در دیرالزور ۶۲ نفر زخمی و تعدادی از شهروندان سوریه نیز جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام این منبع، بمباران روستای الشعفه با بمب های ممنوعه فسفر سفید صورت گرفته است.

این در حالیست که بمب های مذکور به لحاظ قوانین بین المللی ممنوعه هستند.