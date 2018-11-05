  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

ائتلاف آمریکایی ۳ کودک را در سوریه به خاک و خون کشید

ائتلاف آمریکایی ۳ کودک را در سوریه به خاک و خون کشید

ائتلاف به سرکردگی آمریکا ۳ کودک را در دیرالزور سوریه کُشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، ۳ کودک در حمله امروز ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا در دیرالزور سوریه شته شدند.

خبرگزاری «سانا» در این خصوص اعلام کرد: تهاجم ائتلاف به روستای «الشفعه» (Al-Shaafah) واقع در دیرالزور روی داده است.

بر اساس اعلام اسپوتنیک، حادثه مذکور پس از آن روی می دهد که در حمله مشابه هفته گذشته ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش در دیرالزور ۶۲ نفر زخمی و تعدادی از شهروندان سوریه نیز جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام این منبع، بمباران روستای الشعفه با بمب های ممنوعه فسفر سفید صورت گرفته است.

این در حالیست که بمب های مذکور به لحاظ قوانین بین المللی ممنوعه هستند.

کد مطلب 4450936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها