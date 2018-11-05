به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، داوود پورکاوه اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری یکم آذر ماه میزبان مسابقات بسکتبال نخبگان پسر سراسر کشور در رده سنی نوجوانان (بالای ۱۴ سال و زیر ۱۴ سال) می شود.

وی افزود: این مسابقات در قالب ۳۰ تیم از سراسر کشور برگزار می‌شود که هرتیم شامل ۴ بازیکن (دو بازیکن زیر ۱۴ سال و دو بازیکن بالای ۱۴ سال) و دو همراه به عنوان مربی و سرپرست خواهد بود.

سرپرست هئیت بسکتبال استان دارا بودن اصل شناسنامه، نامه اشتغال به تحصیل در استان مربوطه، کارت بیمه ورزشی سال ۹۷و شماره رهگیری ورزشکار در سامانه ملی را جزء مدارک لازم ورزشکار برای حضور در مسابقات مذکور عنوان کرد.