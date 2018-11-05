به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چنل نیوز آسیا، ایتالیا از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خواست تا به منظور شفاف شدن ابعاد قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در ریاض تحقیق کند.

این درخواست را نماینده ایتالیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است.

این در حالیست که نمایندگانی از کشورهای استرالیا، کانادا و ایتالیا امروز در نشستی خواستار بررسی ابعاد این موضوع از سوی مجامع بین المللی شدند.

جمال خاشقجی روزنامه‌نگار اهل عربستان سعودی سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس واشنگتن‌پست روز دوم ماه اکتبر گذشته به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شده و از آن خارج نشد.