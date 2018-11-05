به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، اظهارداشت: ملت ما نهتنها استکبار را سرنگون کرد بلکه این افتخار را دارد که پرچم استکبارستیزی را برافراشته است. امروز مظهر استکبار، آمریکاست.
وی با اشاره به سه دوره ارتباط آمریکا با ایران عنوان کرد: یک مرحله ارتباط آمریکا با ایران قبل از کودتای سال ۳۲ است. مرحله دوم بعد از سال ۳۲ تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و مرحله سوم از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ۵۰ هزار مستشار امریکایی در زمان پهلوی دوم در ایران بودند و میلیونها دلار از اموال ایران را با خود به کشورشان می بردند.
محسن رضایی امروز در مراسم راهپیمایی ضداستکباری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه امریکا در زمان پهلوی هیچ کمک اساسی به ایران نکرد، افزود: تا پیش از جنگ تحمیلی، ادعا بر این بود که سلاحهای نظامی ایران که در زمان پهلوی از امریکا خریداری شده است، بهترین هستند اما حداکثر استفادهای که توانستیم از گذشته برای جنگ داشته باشیم، سلاحهای ژ-۳ بود.
وی گفت: زمانی متوجه شدیم که امریکا در زمان پهلوی هیچ کمکی به ایران نکرده است که انقلاب شد و جنگ اتفاق افتاد.
رضایی ادامه داد: آمریکایی که با شعار آزادی، مستعمرات انگلیس را به خود وابسته میکرد، ورودش در ایران برخلاف شعارهایش بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارتباط امریکا با کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن، در پیشرفت آنها مؤثر بود، بهدلیلاینکه امریکاییها در ارتباط خارجی نگاه یکسان به همه کشورها نداشتند.
رضایی افزود: شعارهای رئیسجمهور کنونی آمریکا چند نکته محوری دارد؛ یکی از این شعارها این است که آمریکا را دوباره بزرگ خواهیم کرد. این شعار نشان میدهد امریکا، امریکای چهل سال پیش نیست.
وی با بیان اینکه آمریکا همواره پرچمدار اقتصاد آزاد بوده اما امروز اقتصاد آزاد را زیر پا گذاشته است. اظهار داشت: تحریمهای ایران، ترکیه و روسیه و بستن تعرفههای سنگین بر کشورهای دیگر بهمعنای تیر خلاص بر اقتصاد آزاد از جانب امریکاست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امریکا مجبور بود برای کاهش نرخ بیکاری، تعرفه مالیات بر کشورهای دیگر را افزایش دهد، اضافه کرد: بیکاری در زمان ترامپ بهصورت مصنوعی کاهش یافت و درصورتیکه تعرفهها برداشته شود، نرخ بیکاری در آمریکا بهطرز شگفتآوری افزایش پیدا میکند.
رضایی ادامه داد: کشورهای شرق آسیا در سالهای اخیر اقتصاد امریکا را به چالش کشیدهاند و امریکایی که مدعی حقوق بشر است، در ماجرای سفارت عربستان در ترکیه کجا بود؟
وی گفت: ترامپ بر سر دوراهی حمایت از بنسلمان و اخذ منابع مالی هنگفت از عربستان مانده است؛ از طرفی پول میخواهد و از طرف دیگر آبرو؛ و نمیداند آبروی حقوق بشری امریکا را حفظ کند یا بنسلمان را.
رضایی ایران را تنها کشور در منطقه دانست که دارای دموکراسی و انتخابات آزاد است و افزود: ایرانیها از ابتدای انقلاب در صحنههای سیاسی کشور خود آزادانه حضور داشتند اما امریکا از عربستانی که تاکنون حتی یک انتخابات هم برگزار نکرده است حمایت میکند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ایران دنبال جنگ نیست و از خود دفاع میکند،حتی درباره رژیم غاصب صهیونیستی هم نظرمان این است که باید در فلسطین انتخابات آزاد برگزار شود و مردم این کشور خودشان بتوانند قانون اساسی خود را انتخاب کنند.
رضایی با بیان اینکه ما میخواهیم از خودمان دفاع کنیم اضافه کرد: همانطور که در حوزههای نظامی و دفاعی پیشرفت کردهایم، در زمینههای علمی و اقتصادی نیز به پیشرفت و استقلال می رسیم.
وی در بخش پایانی سخنانش در جمع دانشجویان تصریح کرد: مصاف آخر ایران با امریکاییها، بحث تعیین تکلیف قدرت در منطقه است. اگر ایران پیروز شود، قدرت منطقه خواهد شد و اگر امریکاییها پیروز شوند، بار دیگر منطقه دست آنها خواهد افتاد.
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