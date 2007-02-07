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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷

تفاهم نامه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اجرایی شد / ایجاد کمیته مشترک دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران

تفاهم نامه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اجرایی شد / ایجاد کمیته مشترک دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران

تفاهم نامه دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران که به منظور بهره برداری از ظرفیت های دو دانشگاه در قالب فعالیت مشترک و در جهت ارتقای جایگاه بین المللی هر دو دانشگاه تنظیم شده است، لازم الاجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برای گسترش و هم افزایی تحقیقات، افزایش ارتباط علوم پایه و علوم بالینی و تحقیقانت مورد نیاز جامعه و توسعه مرزهای علمی و انتشار نتایج تحقیقات حرکت همه جانبه ای را در راستای همکاری های بین رشته ای و پروژه های مشترک ساماندهی کرده و همکاری خود را در این زمینه با طرح های مشترک و سرمایه گذاری های دوجانبه توسعه خواهند داد.

بر اساس این تفاهم نامه اعضای هیات علمی دانشجویان وپژوهشگران دو دانشگاه متعهد هستند مقالات علمی و پژوهشی خود را در مجلات وکتب وکنفرانس های خارجی وبین المللی با یک نام به چاپ برسانند. این تفاهم نامه مانع از آن نیست که اساتید هر کدام از دو دانشگاه حقوق شخصی ناشی از مقاله خود را استیفا کنند.
 
همچنن این تفاهم نامه به معنی ادغام دو دانشگاه نیست. برای پی گیری مسئله رتبه بندی در سطح بین المللی (تنها برای همین موضوع) در صورت ضرورت به صورت چرخشی روسای دانشگاه تهران ودانشگاه علوم پزشکی تهران مکاتبات لازم را انجام خواهند داد.
 
کمیته مشترک از دانشگاه تهران وعلوم پزشکی تهران مسئله رتبه بندی دو دانشگاه را در عرصه بین المللی پی گیری می کنند. اعضای این کمیته به طور مساوی به پیشنهاد و حکم مشترک روسای دودانشگاه مشغول به کار خواهند شد.

کد مطلب 445096

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