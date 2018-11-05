آمادگی دفاعی ایران در برابر تهدیدات احتمالی ارتقا یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد رسانه ای رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت ۹۷، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک پدافند هوایی ۹۷ در منطقه پدافندی عاشورای سپاه به تشریح اقدامات صورت گرفته در این رزمایش پرداخت.

سردار حاجی زاده برگزاری رزمایش پدافندی در وسعت بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتری از خاک ایران اسلامی را نشان از گستردگی این رزمایش دانست و اظهار کرد: در این رزمایش سامانه های دفاع هوایی بومی و ایرانی سپاه و ارتش به صورت تلفیقی و ترکیبی به اجرای مأموریت پرداختند.

وی بکارگیری تجهیزات و سامانه های پدافندی روز با نشان ایرانی را از وجوه برجسته رزمایش پدافند هوایی ۹۷ عنوان و تصریح کرد: دراین رزمایش نیروهای جوان آموزش دیده و حرفه ای که در فرآیند انتقال تجربه نسل‌های گذشته ورزیده شده اند، به خوبی توانستند به اجرای ماموریت های محوله بپردازند.

سردار حاجی زاده به طراحی سناریوی رزمایش نیز اشاره و اظهار کرد: با رصد عملکرد نیروهای متخاصم در منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، سناریوهایی بر اساس فرضیه عملکردی دشمن طراحی گردید که بحمدالله تمامی اهداف از پیش تعیین شده در این سناریوها به طور کامل محقق شد.

وی افزود: کلیه مراحل این رزمایش شامل استقرار و گسترش فرا معمول، برق آسا و سریع سامانه ها که در مرحله مقدماتی رزمایش به انجام رسید؛ همچنین عملیات کشف، شناسایی، رهگیری، انهدام و جنگ الکترونیک و درگیری و رزم پدافند هوایی در بخش های مختلف هواپایه و زمین پایه، به نحو مطلوب و اطمینان بخشی به انجام رسید.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه بکارگیری تجهیزات و سامانه های بومی از جمله سامانه موشکی سوم خرداد با قابلیت تحرک پذیری و توان تاکتیکی بالا و نیز درگیری با چند هدف به طور همزمان را از وجوه برجسته این رزمایش توصیف و تصریح کرد: مقابله با هواپیماهای دور ایستا که هدف خود را از فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتری با رها کردن بمب مورد اصابت قرار می دهند و نیز مقابله با موشک های کروز با به کارگیری سامانه های ضد کروز در این رزمایش به خوبی تمرین شد.

وی افزود: همچنین حین برگزاری رزمایش جنگ الکترونیک در حجم بالا و در طیف‌های مختلف فرکانسی انجام پذیرفت.

سردار حاجی زاده در پایان با تاکید بر اینکه این رزمایش نماد باشکوهی از وحدت، یکپارچگی، همدلی و هم افزایی توان پدافندی ارتش و سپاه برای مقابله با هر گونه تهدید دشمن را به نمایش گذاشت، گفت: در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تجارب چهار دهه تحریم تسلیحاتی کشور و تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی و بومی، تجهیزات و سامانه های پدافندی روز با نشان ایرانی از ایده تا محصول تولید و توانمندی‌هاا و آمادگی‌های دفاعی میهن اسلامی برابر تهدیدات احتمالی و متصور در حد اطمینان‌بخشی ارتقا یافته است.