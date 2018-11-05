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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۵۸

آیت‌الله علما:

فرهنگ وقف باید به تاسی از گذشتگان دوباره رونق گیرد

فرهنگ وقف باید به تاسی از گذشتگان دوباره رونق گیرد

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: در گذشته وقف بسیار پر رونق و گسترده بوده است و امروز نیز باید فرهنگ وقف دوباره رونق گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما روز دوشنبه در نشست با مدیرکل و جمعی از مسوولان اوقاف و امور خیریه استان به مناسبت هفته وقف اظهار داشت: اگر فرهنگ وقف دوباره احیا شود بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز بر طرف خواهد شد چرا که واقفین با نیات مختلف و در جهت کمک به دین خدا و فقرا اموال خود را وقف می‌کنند.

وی افزود: اسلام تدابیر اقتصادی فراوانی برای مدیریت جامعه دارد که یکی از مهمترین آنها که تاثیرات بسیاری در جامعه دارد و ماندگار برای فرد و جامعه می باشد همین وقف است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه موقوفات بسیاری دارد و این نشان دهنده آن است که اجداد ما اهمیت بسیاری به این موضوع میدادند و امروز نیز وظیفه ماست که این فرهنگ زیبای الهی و انسان دوستانه را گسترش دهیم.

کد مطلب 4451004

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