محمدحسین کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس سیاست های ابلاغی سازمان کشور به منظور ساماندهی امور مربوطه مداحان و شعرای آیینی چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان استان گلستان برگزار می شود.

وی افزود: این انتخابات در روز جمعه (نهم آذرماه) در محل ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان های استان اجرا می شود.

رئیس کانون مداحان و شعرای آیینی استان گلستان گفت: مداحان و ستایش گران اهل بیت که آمادگی داوطلبی در این دوره را دارند می توانند از تاریخ پانزدهم آبان ماه به مدت ۱۰ روز به ادارات تبلیغات شهرستان های استان مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو هزار و ۱۵۹ مداح گلستانی در سامانه طوبی ثبت نام کرده اند.