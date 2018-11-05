به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر، عصر امروز در تبریز به مصاف ماشین سازی رفت تا در پی ارائه یک بازی انتقاد آمیز، به مساوی بدون گل رضایت دهد.

این بازی هر چند سه امتیاز را برای استقلال به همراه نداشت، این امکان برای آبی پوشان به وجود آمد که بار دیگر کلین شیتی را تجربه کنند.

استقلال که از ابتدای فصل در بازیهای متعددی کلین شیت کرده بود، در دو بازی آخر خود در لیگ و یک بازی جام حذفی از ثبت کلین شیت باز ماند. در بازی این تیم مقابل ماشین سازی شفر بار دیگر از سید مهدی رحمتی در ترکیب تیمش استفاده کرد تا بازگشت دوباره رحمتی با کلین شیت تازه‌ای برای استقلال همراه باشد.

آبی پوشان از ۱۱ بازی که در لیگ انجام داده‌اند در ۶ بازی موفق به بسته نگاه داشتن دروازه خود شده‌اند که هر ۶ کلین شیت آبی پوشان به نام مهدی رحمتی کاپیتان این تیم به ثبت رسیده است.