به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران تاکید کرد: نمایندگان ملت همواره آماده توضیح و دفاع منطقی بر دیدگاه های نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند ولی تا کنون درخواست رسمی از سوی سناتورهای آمریکایی برای مذاکره به ما ارایه نشده و به صورت رسمی قابل تایید نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در مجلس ، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اهمیت سفر دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مونیخ که مقامات موثر 1+5 در آن حضور دارند ، با توجه به رکود نسبی حاکم بر گفتگو های هسته ای ایران با کشورهای 1+5، ضمن حمایت از سفر دکتر لاریجانی به مونیخ، گفت: حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در کنفرانس امنیتی مونیخ را مفید می دانیم و آن را تایید می‌کنیم، حضور او در این نشست فرصتی است تا بار دیگر دیدگاه‌های ایران را در باب استفاده از انرژی هسته‌ای به گوش جهانیان برسانیم.

وی تاکید کرد: حضور لاریجانی در کنفرانس مونیخ تاکیدی است بر اعتقاد ما به اینکه راه حل مسئله هسته ای ایران مذاکره است و بس!

عضو شورای عالی امنیت ملی افزود: امیدوارم مذاکرات دکتر لاریجانی در کنفرانس مونیخ و همچنین در حاشیه این اجلاس، بتواند مسیر پرونده هسته ای ایران را همانگونه که ما بارها خواسته ایم به سوی مذاکره و گفتگو سوق دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن محکوم کردن تجاوز صهیونیست ها به مسجد الاقصی اظهار داشت: انتظار ما این است که جهان اسلام در برابر این گستاخی صهیونیست ها واکنش صریح و سریع نشان دهند و به جای اختلافاتی که دشمنان اسلام به آن دامن می زنند متوجه دشمن اصلی باشند و مسلمانان خود فضایی ایجاد نکنند که دشمن با سوء استفاده از گرفتاری های داخلی جهان اسلام بتواند به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشاند.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنانش گفت: روز گذشته در خصوص دو لایحه مهم مدیریت خدمات کشوری و لایحه متمم بودجه میان مجلس و دولت مذاکراتی صورت گرفت و لایحه مدیریت خدمات کشوری برای 5 سال به تصویب رسید.

وی افزود: در مذاکره روز گذشته با رئیس جمهور در خصوص این دو لایحه صحبت کردیم و عده ای نمایندگان مجلس و وزرا هم حضور داشتند و در نهایت تفاهم خوبی بر سر هر دو لایحه حاصل شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد : درباره لایحه متمم بودجه، نظر کمیسیون برنامه و بودجه و نظری که مجلس در خصوص متمم بودجه دارد، را به دولت منتقل کردیم.

حداد عادل در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری هم گفت: آنچه مسلم است ، این است که هم دولت و هم مجلس اعتقاد دارند فاصله موجود میان حقوق ها، پراکندگی و بی نظمی موجود قابل توجیه و دفاع نیست اما هر نوع برون رفت از وضع موجود، باید مطابق با واقعیات وامکانات دولت باشد از این رو سعی خواهد این لایحه یک روند معقول و منطقی را میان آرمان تا واقعیت طی کند تا زمینه برای اجرای این قانون فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: در باب این لایحه آرمان و واقعیت به هم نزدیک هستند و تعامل مجلس و دولت بر سر همین موضوع است و ما تفاهم مجلس و دولت را نمونه ای همدلی میان این دو نهاد می دانیم وامیدواریم این تفاهم در تصویب لایحه بودجه هم خود را نمایان سازد.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص بارمالی لایحه مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: مجلس تلاش کرد حتی‌الامکان بار مالی لایحه زیاد نباشد و موافقت کرد دولت اجرای این قانون را به تدریج انجام دهد و اضافه شدن به حقوق های کم سال به سال با استفاده از روش پلکانی معکوس صورت گیرد.

حداد عادل افزود: این نگاه عدالت محور مورد تایید دولت و مجلس و ملت است و عملیاتی شدن تدریجی آن در طول 5 سال به دولت این امکان را می دهد فاصله غیر موجه میان حداقل و حداکثر حقوق را به صورت دراز مدت با 5 گام طی کند.

وی اضافه کرد: شاید تصور شود از سال 86 با اجرای این قانون حقوق کم برابر با حقوق بالا شود ولی این امر فعلا محقق نمی شود بلکه لایحه به گونه ای طراحی شده که دولت ومجلس در مسیر رسیدن به وضع منطقی حرکت کنند و از اینکه مردم درخواست اجرای آن را دارند این را باید در نظر گرفت که انتظارات نباید بیش از توان دولت در اجرای این قانون باشد.

خبرنگار دیگری از رئیس مجلس شورای اسلامی سئوال کرد آیا اقدام سازمان انرژی اتمی برای فراهم کردن زمینه بازدید سفرای تروئیکا و خبرنگاران خارجی از تاسیسات یو سی اف، اصفهان سبب افزون خواهی غرب نمی شود که حداد عادل پاسخ داد آمریکا و یا هر کشور دیگری بخواهد که خبرنگاران بیش از این از تاسیسات اتمی کشورمان بازدید کنند نگران کننده نیست.

وی افزود: پیشرفت در زمینه فن آوری هسته ای و عزم نظام برای استفاده صلح آمیز از آن جدی است و ما به راه خود برای تکمیل تاسیسات خود در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهیم و ملت پشتیبان دولت است و مجلس نیز آرزوی ملت را به قانون تبدیل کرده و موضوع فن آوری هسته ای یک خواست ملی است.

خبرنگار دیگری خواستار ارزیابی رئیس مجلس از لایحه بودجه سال 1386 کل کشور شد که حداد عادل پاسخ داد نمی شود به یک لایحه نمره داد اما لایحه بودجه سال آینده بهتر از لایحه بودجه ای بود که برای سال جاری تدوین شده بود.

حداد عادل افزود: سال گذشته اختلاف اصلی دولت و مجلس بر سر آن بود که نمایندگان ملت می خواستند بودجه جاری وعمرانی را کمتر از خواست دولت تصویب کنند ولی دولت به کار عمرانی علاقه مند بود و نظری مخالف مجلس داشت.

نماینده تهران اضافه کرد: امسال دولت لایحه بودجه انقباظی به مجلس پیشنهاد داده و بودجه های عمرانی و جاری نسبت به سال قبل واقع بینانه تر و در مجموع مثبت است.

حداد عادل همچنین در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مذکور در خصوص قیمت نفت اظهار داشت کمیسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس که در حوزه اقتصادی صاحبنظر هستند معتقدند بودجه قیمتی بیش از 7/33 دلار برای هر بشکه نفت اقتضا می کند و به نظر می رسد استدلال های قابل قبولی دارد.

وی افزود: دولت بر اساس قیمت دیگری قیمت نفت را محاسبه و تعیین کرده و مجلس با نقد قیمت عدد را بالاتر از این می داند ولی آنچه در مجموع قابل توجه است آن است که دولت تمایل دارد وابستگی بودجه به نفت را کمتر نماید.

خبرنگار دیگری با اشاره به ربودن دیپلمات های ایرانی در عراق از رئیس مجلس سئوال کرد آیا جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله به دولت عراق تذکر نمی دهد که حداد عادل پاسخ داد: آمریکا به بهانه دستیابی به سلاح کشتار جمعی وارد عراق شد و هنگامی که از دستیابی به نتیجه عاجز ماند انگیزه لشگر کشی خود را که در واقع تسلط بر نفت بود به ارمغان آوردن دموکراسی برای خاورمیانه و مبارزه با تروریسم و ترویج آزادی قلمداد کرد.

وی افزود: هنگامی که آمریکایی ها به سراغ دموکراسی رفتند اراده ملت عراق را منطبق با میل خود ندیدند وگرفتاری بزرگ آنها شروع شد.

"در عملیات ایزایی آمریکایی ها علیه دیپلماتیک های ایرانی در عراق مقصر قرار دادن دیگران و فرافکنی نقش اساسی داشته و در حالیکه سازمان سیا اعلام کرد جمهوری اسلامی در نا امنی های آن کشور دخالت ندارد اشغالگران بر خلاف مصوبات بین المللی سعی کردند با ربودن دیپلمات ها افکار عمومی جهانیان را متوجه دیگران کنند."

وی تاکید کرد: سیاست خارجی آمریکا در دهه های گذشته برای اداره دولت های خود آن بوده که یک دشمن فرضی خارجی را خلق کنند ولی امروز که نمی توانند کشور خاصی را هدف قرار دهند این دشمن فرضی را تروریسم عنوان کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد با وجود روابط خوب ایران و عراق و پشتیبانی جمهوری اسلامی از روند ثبات و اقتدار دولت بر آن کشور دلیلی برای سهل انگاری دولت عراق وجود ندارد و علت اصلی بروز وقایع مورد نظر آن است که آمریکا به دولت عراق اجازه اداره کشور بر اساس اراده ملی و قانون اساسی نمی دهد و اشغالگران برای نجات خود هر کاری که یک غریق در باتلاق انجام می دهد صورت می دهند.

وی در خصوص تصمیم دولت عراق، برای اخراج منافقین از خاک آن کشور و عدم اجرای این مسئله تا کنون نیز توضیح داد: تصمیم گیری در این زمینه با دولت عراق نیست.

وی افزود: متاسفانه با وجود آنکه از ابتدای تشکیل دولت در عراق از آنها خواستیم به وظیفه خود نسبت به اخراج این گروهک تروریستی عمل نمایند ولی آمریکایی ها مایل نیستند از این ابزاری که در اختیار دارند صرف نظر کنند.

حداد عادل خاطر نشان کرد: گروه منافقین 30 سال پیش مدعی مبارزه با امپریالیسم بود و جوانانی که در این گروه عضو شده بودند با این نیت وارد جریان شدند ولی در دراز مدت به دلیل تغییر رویکرد سران گروهک مذکور به ابزاری برای آمریکایی ها تبدیل شدند.

خبرنگار دیگری از رئیس مجلس در خصوص لایحه دولت برای انتشار اوراق مشارکت سئوال کرد که حداد عادل پاسخ داد: تقدیم لایحه برای انتشار اوراق مشارکت امری عادی و طبیعی است.

وی افزود: همه ساله این کار یکی دو مرتبه از سوی دولت ها انجام می شود که به جذب نقدینگی و گسترش فعالیت های عمرانی کمک می کند و ما نیز این موضوع را بررسی می کنیم و رای نهایی با نمایندگان ملت است.

خبرنگار دیگری از رئیس مجلس در خصوص بودجه در سایه سئوال کرد که وی پاسخ داد: این آغاز یک فعالیت است و اقدامات احتیاطی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را در این زمینه لازم و مفید می دانیم.

حداد عادل با تاکید بر اینکه از جزئیات بودجه در سایه خبر ندارد درعین حال آن را نوعی تمرین برای تصویب این نوع بودجه ها دانست و گفت: نباید آن را به نوعی منعکس کرد که تصور کرد مطلب جدی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه کنفرانس خبری با خبرنگاران که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تصریح کرد: اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغ شده آن، به اندازه ای مهم و تاثیر گذار است که اقتضای فعالیت بیشتر را می طلبد و مجلس دراین راستا اقدامات خوبی را انجام داده و آنرا به دفتر مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده است و امیدواریم همگام با دو قوه دیگر به سوی اجرایی شدن و عمل کردن به توصیه های رهبر معظم انقلاب در این رابطه گام برداریم.

وی ادامه داد: ما نباید در این خصوص به فکر تعیین مقصر باشیم و این اظهار نظرها بیش از آنچه که به قصد متهم کردن این قوه یا آن قوه باشد، نشان دهنده اهمیت اصل 44 است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دستگاه ها وظیفه دارند به سئوالات مجلس پاسخ دهند، اظهار داشت: اگر مشکلی هم بین مجلس و سازمان میراث فرهنگی باشد، آن را پیگیری می کنیم و سعی می کنیم اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری در اختیار کمیسیون مربوطه قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که دولت یمن هم به سرکوب شیعیان پرداخته است در رابطه بین مجالس کشورها با یکدیگر آیا مجلس ایران قصد انجام اقدامی در این خصوص را دارد یا خیر؟ تصریح کرد: البته ما از هر فرصت وامکانی برای تاکید بر وحدت استفاده می کنیم و تصور می کنیم این نمونه هایی که به آن اشاره کردیم ونمونه های دیگری که وجود دارد و به آنها اشاره نشد همه به این قصد است که مسلمانان نیروی خود را صرف برخورد با یکدیگر نکنند تا دشمن با استفاده از غوغای مصنوعی ایجاد شده بتوانند به مقصود خود برسد و دراین خصوص می توانیم به تجاوز صهیونیست ها به مسجد الاقصی اشاره کنیم.

حداد عادل خاطر نشان کرد: در این رابطه ما از امکانات متعددی استفاده می کنم و خبرآن هم به زودی به شما می رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که هزینه های بازسازی زمان جنگ در کجا گنجانده می شود، اظهار داشت: این بودجه ها را در قالب فعالیت های عمرانی می گنجانیم و چنانچه خرابی از جنگ باقی مانده باشد، درکنار سایر نیازها گنجانده می شود چرا که اکنون 17 سال از جنگ می گذرد و دیگر ضرورتی وجود ندارد این عنوان وجود داشته باشد.

وی افزود: وجود نداشتن یک عنوان به معنای صرفنظر کردن از بازسازی خرابی ها نیست.

حداد عادل در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از شخصیت ها مانند هاشمی رفسنجانی از وضع کنونی ابراز نگرانی می کنند اما رئیس جمهور این نگرانی را ندارد تحلیل وارزیابی شما چیست؟ گفت: مادام که ملت ایران با یکدیگر متحد باشند، هیچ بحرانی این ملت را تهدید نخواهد کرد چرا که غم یک ملت برای داشتن استقلال، ایستادگی در مقابل دشمنان است و اولین شعار ملت ما استقلال بود و هیچ چیز مردم ما را به اندازه مخدوش شدن استقلال آزار نداده و پس از انقلاب اسلامی هم هیچ چیز به اندازه استقلال شیرین نبوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مردم ایران با یکدیگر متحد هستند و باید برای حفظ این همبستگی تلاش کنیم، لذا با این شرایط هیچ خطری نمی تواند ملت ما را تهدید کند.

حداد عادل در عین حال تصریح کرد: ما از همه قوا، مسئولان، نمایندگان مجلس دعوت می کنیم که همگی در جهت همگرایی، تفاهم و همکاری گام بردارند و اکنون تا حد زیادی هم این گونه است ونمونه آن مذاکره دیروز ما با دولت بود و امیدواریم کمبودهای موجود با مذاکرات حل شود.

وی در پایان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه، بودجه سال 86 انقباضی خواهد بود و با این اوصاف آیا تورم سال آینده بیشتر از امسال خواهد بود یا خیر؟ اظهار داشت: تا آن اندازه که بر اساس رقم ها می شود این موضوع را سنجید تنها می توانم بگویم بر همان نظر قبلی ام معتقدم.